Temptation Island, Roberta Mercurio si sposa: l’attesa proposta

L’ex volto di Temptation Island Roberta Mercurio si sposa! A svelare la splendida notizia è stata lei stessa sul suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex concorrente del reality delle tentazioni di Canale 5 ha condiviso una foto che ritrae in primo piano l’anello di fidanzamento ricevuto dal calciatore Luca Caldirola, che le ha appunto fatto la sua proposta di matrimonio. Roberta ha accettato di convolare a nozze con il padre della sua prima figlia, Camilla.

“Sì… per sempre”, ha scritto Roberta per annunciare la lieta notizia. Il suo compagno e futuro marito le ha chiesto di convolare a nozze, per coronare così il loro sogno d’amore. Sono tantissimi coloro che hanno prontamente commentato il post sul social network. Tra i commenti di congratulazioni figura quello di Raffaella Giudice, anche lei ex volto di Temptation Island.

“Amore.. Hai visto che prima o poi arrivava… congratulazioni”, ha scritto. Lo scorso 22 settembre 2022, Raffaella ha sposato Andrea Celentano, con cui aveva condiviso l’esperienza di coppia nella sesta edizione del reality delle tentazioni, che questa estate non è andato in onda. Si è congratulata con Roberta Marcurio e Luca Caldirola anche Giulia Amodio, la compagna del centrocampista del Monza Stefano Sensi.

Roberta Mercurio dopo Temptation Island è diventata mamma

Roberta Mercurio ha preso parte alla terza edizione del reality delle tentazioni con Flavio Zerella. I due sono riusciti a superare le difficoltà del programma e a tornare a casa come una coppia. Mentre lei ha conquistato il pubblico di Canale 5, Flavio si è ritrovato al centro di non poche polemiche. Una volta tornati alla vita di sempre, Roberta e Zerella si sono lasciati. Nessun tradimento ha ostacolato questa storia d’amore. Lei, però, ha preferito mettere la parola fine al loro difficile rapporto, mettendosi alla ricerca di una persona che le avrebbe potuto dare certezze.

In seguito, Flavio ha ritrovato l’amore con Nunzia Sansone, un altro volto del reality. Invece, la Mercurio ha riaperto il suo cuore nel 2020 al calciatore Luca Caldirola, difensore del Monza. Il 22 giugno 2021, la coppia ha accolto la loro prima figlia, la piccola Camilla.

La stessa Roberta ha tenuto sempre aggiornati i suoi durante questa sua prima gravidanza. Non solo, dopo il parto ha svelato i dettagli al pubblico che dall’anno 2016 la sostengono e la supportano su Instagram.