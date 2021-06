Roberta Mercurio di Temptation Island ha partorito! Da mesi i fan erano in attesa di questa lieta notizia, che è giunta nelle ultime ore. L’ex protagonista del reality show ha dato alla luce la sua prima figlia, nata ieri 22 giugno 2021. La bimba è venuta al mondo nella serata di ieri, mentre papà Luca Caldirola aggiornava i fan sull’andamento del travaglio. Qualche giorno fa Roberta aveva scritto su Instagram di aver superato le quaranta settimane, insomma non vedeva l’ora che la bimba nascesse. Invece la piccola si è fatta attendere per altri sette giorni, quindi Roberta ha partorito a quarantuno settimane.

Lei e il suo nuovo compagno Luca erano in ospedale già da ieri mattina, poi lei è sparita dai social mentre lui ha continuato a fornire informazioni. Quindi ha aggiornato sull’andamento dell’ultimo tracciato, qualche ora dopo ha comunicato che Roberta era in travaglio. Erano già un paio d’ore in realtà, nella fotografia postata tra le stories la neo mamma sorrideva ma, come ha scritto il suo compagno, in realtà la fatica era tanta. E chi ha assistito o ha vissuto a un travaglio riuscirà a capire bene cosa intendesse dire. “Lei è fortissima”, ha aggiunto Luca promettendo di continuare ad aggiornare tutti.

A distanza di un paio d’ore Roberta è entrata in sala parto, si è intuito perché Luca era ormai solo nella fotografia e ha scritto un “soon”, ovvero “presto”, con un fiocco rosa. Insomma, la sua bimba stava venendo al mondo. E poco dopo, ecco la storia con il fiocco rosa: la figlia di Roberta Mercurio è nata. Tutto sommato sembrerebbe che l’ex protagonista di Temptation Island se la sia cavata con poche ore di travaglio, ma sarà lei stessa a raccontare tutto nelle prossime ore.

Per il momento Roberta non ha ancora rivelato il nome della sua prima figlia. Lo farà di sicuro oggi, ieri sera, stanca per il parto, si è limitata a condividere degli auguri tra le sue stories e a scrivere un breve messaggio:

“Grazie a tutti per gli auguri e per l’affetto che ci state dimostrando. Siamo distrutti, tornati in camera da pochissimo. Domani saremo con voi”

Roberta Mercurio è diventata mamma, questo è ciò che i fan di Temptation Island si sono fatti bastare per qualche ora. Poi finalmente è arrivato il messaggio della neomamma, che sul suo profilo Instagram ha svelato anche come si chiama la figlia: Camilla, questo il nome scelto per lei. Ha pubblicato una foto del braccialetto della nascita al polso della figlia, con questo messaggio: