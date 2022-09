Temptation Island, Raffaella e Andrea si sono sposati: abito e foto

Raffaella Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island si sono sposati. Presero parte al reality delle tentazioni nell’anno 2018 e qualche settimana fa lei aveva confermato che presto sarebbero convolati a nozze. Ecco che oggi, giovedì 22 settembre 2022, è stato celebrato il matrimonio di Raffaella e Andrea. Lei stessa condivide sulle Stories di Instagram le prime immagini e qualche video di alcuni momenti della prima fase del lieto evento. Presente alla cerimonia Giada Giovanelli, anche lei ex protagonista del reality delle tentazioni.

Raffaella di Temptation Island ha scelto Atelier Formeri per il suo abito da sposa. Un vestito lungo che l’ha trasformata in principessa per questa giornata così speciale. Ha preferito un’acconciatura con i capelli sciolti e un semi raccolto. Il corpetto è impreziosito dai ricami e separato dalla lunga e ampia gonna da una fascia. Inoltre, ha optato per un lungo velo. Raffaella è bellissima, insieme al suo Andrea e al loro cagnolino. La coppia ha ritrovato la serenità proprio grazie al programma di Canale 5, che questa estate non è andato in onda per la prima volta dopo anni.

Temptation Island, Raffaella e Andrea oggi

Da quando Raffaella e Andrea hanno messo alla prova il loro amore nel reality non si sono più separati. Ancora oggi sono tantissimi i fan che li sostengono e che ora sono felici di vederli coronare il loro grande sogno. Nelle scorse settimane, Celentano era abbastanza ansioso fino a qualche settimana fa, quando pensava al matrimonio. Il loro è un amore che dura da più di 10 anni! Al settimo anno di relazione decisero di prendere parte alla sesta edizione del famoso reality delle tentazioni.

In particolare, era Andrea quello più insicuro sui propri sentimenti. Proprio lui voleva capire cosa provava davvero nei confronti della sua Raffaella, in quanto temeva che stessero ancora insieme solo per abitudine. In questo percorso nel programma, Andrea si avvicinò molto a Teresa Langella, che rivestiva il ruolo di tentatrice nel villaggio dei fidanzati. L’esperienza si concluse per questa coppia con il lieto fine.

Infatti, durante il falò di confronto finale, Andrea Celentano e Raffaella decisero di tornare insieme a casa. Nel 2021 è arrivata la proposta di matrimonio di lui, il quale sulla spiaggia ha preparato un momento speciale con tanto di scritta ‘Sposami’. E, ovviamente, la risposta della Giudice è stata un bel sì!