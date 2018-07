News Temptation Island: la frecciatina di Teresa Langella a Raffaella e Andrea

By

Temptation Island: Teresa Langella fortemente criticata sui social lancia una frecciatina a Raffaella e Andrea

Quest’anno a Temptation Island una delle tentatrici che ha fatto più parlare di sé è sicuramente Teresa Langella. Il suo atteggiamento nei confronti di Andrea Celentano, fidanzato, ha infatti acceso il web ieri sera. Molti utenti, nello specifico, avrebbero accusato la tentatrice di essere stata fin troppo sfrontata nei confronti del ragazzo che, ricordiamolo, è entrato nel programma impegnato con Raffaella. I commenti negativi ricevuti in queste ore, allora, hanno spinto Teresa Langella a rompere il silenzio e a dire la sua sulla questione. Il punto della situazione, inoltre, la bella napoletana lo ha fatto tirando in ballo sia Andrea che Raffaella. Nel suo lungo messaggio, però, la tentatrice non ha menzionato direttamente la coppia ma, ad onor del vero, il riferimento a loro è sembrato a tanti fan inequivocabile.

Temptation Island: Teresa Langella contro Raffaella e Andrea? La tentatrice sbotta: “Non date la colpa solo a me”

“La verità è che su 13 si parla solo di me” ha esordito Teresa Langella in un messaggio che, inizialmente, sembrava solo un sfogo contro gli haters. Il suo discorso, però, si è allargato poi anche ad altri personaggi di Temptation Island, tant’è che, nel suo intervento, molti hanno visto una chiara frecciatina alla coppia formata da Raffaella e Andrea. “Credetemi se vi dico che mai e poi mai ho voluto ferire nessuno. Tutti al villaggio rientravano, poi però non date solo la colpa a me” ha aggiunto infatti Teresa su Instagram Stories “Nessuno è stato obbligato a partecipare …] E tutti coscienti di ciò che sarebbe potuto accadere”.

Teresa Langella di Temptation Island e il confronto con i tentatori presenti al villaggio delle fidanzate: lo sfogo

Le critiche ricevute durante e dopo la puntata di ieri sera hanno spinto Teresa Langella a scrivere anche degli uomini che hanno preso parte quest’anno a Temptation e di come questi vengano trattati diversamente dal pubblico da casa. I tentatori? “Le stesse donne che gli sbavano sotto le foto sono quelle che vengono qui a lasciare il bel commento sotto le mie. Ah già dimenticavo: Gli uomini possono… E mi venite a parlare di solidarietà femminile?”.