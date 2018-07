Teresa Langella a Temptation Island: il gesto che ha sconvolto il pubblico

Teresa Langella a Temptation Island sconvolge i telespettatori con un gesto inaspettato

Forti accuse nei confronti di Teresa Langella, nel corso della quarta puntata di Temptation Island. La tentatrice di Andrea Celentano, fidanzato di Raffaela Giudice, ha scatenato una pioggia di critiche sui social. La giovane non piace particolarmente al pubblico di Canale 5, che l’ha duramente attaccata nel corso di questa puntata. In particolare, a molti telespettatori non è piaciuto il suo atteggiamento provocatorio nei confronti di Andrea. Teresa ha esagerato, secondo il pubblico, dando un morso sul sedere di Celentano. I telespettatori non hanno gradito il gesto della tentatrice, che inaspettatamente si è attaccata al lato b di Andrea. I due si sono legati durante questa esperienza, portando Raffaela a soffrire molto. Proprio questo è il motivo per cui i telespettatori si sono particolarmente arrabbiati con la ragazza. Infatti, la Giudice è molto apprezzata dal pubblico. Probabilmente la maggior parte degli spettatori sono diventati già dei grandissimi fan di Raffaela, che con la sua dolcezza ha proprio conquistato tutti.

Temptation Island, la tentatrice di Andrea Celentano duramente attaccata sui social

Raffaela è senza forze. In questa terza puntata del reality ha mostrato tutto il suo dispiacere nel vedere il suo fidanzato farsi trasportare da Teresa. Quest’ultima è inevitabilmente finita nel mirino dei telespettatori. Il morso sul sedere del ragazzo non è stato per nulla apprezzato dal pubblico. Forti sono le offese che ora i telespettatori riservano per la tentatrice. “Teresa è tutto quello che una donna non dovrebbe mai essere, non la vorrei nemmeno se fosse l’ultima donna sulla terra”. Arrivano le critiche anche da parte del pubblico maschile, che non ha apprezzato il suo atteggiamento. “Teresa è una cozza”. Così la descrivono molti telespettatori sui social. Secondo il pubblico, la Langella starebbe troppo appiccicata ad Andrea, proprio come una cozza.

Temptation Island, Raffela in lacrime: il pubblico contro Teresa Langella

Non è la prima volta che Teresa viene bombardata da critiche e offese da parte del pubblico. Ultimamente ha perso completamente le staffe di fronte ai continui messaggi sui suoi presunti ritocchini in viso. Infatti, il pubblico l’ha già conosciuta come corteggiatrice di Uomini e Donne diversi anni fa e da allora, secondo il pubblico, Teresa avrebbe subito qualche cambiamento. La tentatrice non ha potuto fare a meno di rispondere alle accuse.