Temptation Island, Teresa Langella rifatta? La tentatrice perde le staffe e spiega

Temptation Island: Teresa Langella rifatta? Lo sfogo sui social della tentatrice e la verità sui ritocchi

Teresa Langella è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island. La sua vicinanza al fidanzato Andrea Celentano, di fatto, ha puntato inevitabilmente i riflettori su di lei. La tentatrice, come molti sanno, ha già un passato televisivo alle spalle. Teresa infatti aveva partecipato anni fa a Uomini e Donne come corteggiatrice. Ai telespettatori interessati a saperne di più, quindi, è bastato fare una rapida ricerca sul web per ritrovarsi davanti vecchie immagini di lei nel programma di Maria De Filippi. Questo, allora, ha spinto molti a mettere a confronto la Teresa di un tempo con quella di oggi. Il risultato? Alcune male lingue hanno accusato la tentatrice di aver esagerato con i ritocchi. A tutti quelli che hanno puntato il dito contro di lei, però, Teresa ha voluto (ancora una volta) rispondere personalmente, ribattendo a tono con un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

Teresa Langella di Temptation Island: “I miei sono cambiamenti naturali”

Nel messaggio pubblicato su Instagram stories Teresa Langella ha scritto: “Resistere a ciò che ci imprigiona, ai pregiudizi, ai giudizi affrettati, alla voglia di giudicare, a tuta la cattiveria che è in ognuno di voi e che chiede solo di esprimersi, alla voglia di arrendersi, al vittimismo, al bisogno di parlare di sé a discapito degli altri, alle mode, alle ambizioni malsane”. I ritocchi? La tentatrice è stata chiara: “Dai 18 ai 26 anni si cresce. Quelli però si chiamano cambiamenti natural. Fatevene una ragione. A parte le te..e che sono state rifatte anche male”. Non è la prima volta che su questo argomento Teresa interviene cercando di mettere a tacere le voci sul suo conto. Le persone, adesso, smetteranno di chiedersi se e cosa la tentatrice si sia rifatta in questi anni o continueranno ad insistere sulla questione?

Temptation Island: è scoppiato l’amore tra la tentatrice Teresa Langella e Andrea Celentano?

Stando alle ultime indiscrezioni emerse sui social, pare che Teresa e Andrea si stiano frequentando fuori dal programma. È probabile, quindi, che i due abbiano deciso continuare la propria conoscenza lontano dagli occhi vigile delle telecamere.