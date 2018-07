Teresa Langella, la tentatrice di Temptation Island: “Non sono rifatta”

Temptation Island, la tentatrice Teresa Langella è rifatta?

Teresa Langella ha subito colpito il pubblico di Temptation Island per la sua avvenenza fisica e sensualità. In molti hanno accusato la tentatrice di Andrea Celentano di essere rifatta perché molto cambiata rispetto ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne. Ma da allora la napoletana è semplicemente cresciuta. La stessa Teresa ha smentito sui social network di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Nessun ritocchino per la cantante neo melodica che in passato ha corteggiato Leonardo Greco e Andrea Angelini. “Ma perché sta convinzione che io sia rifatta?“, si è chiesta Teresa in una storia su Instagram. “Dopo settimane di silenzio è giusto che io smentisca questa falsa notizia che circola sul web!”, ha aggiunto la modella e attrice.

Temptation Island: chi è Teresa Langella

Teresa Langella ha 26 anni ed è nata e cresciuta a Napoli. A 18 anni ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Leonardo Greco ma dopo diversi litigi con Bubi Barbieri ha abbandonato il programma di Maria De Filippi. È tornata l’anno dopo, richiamata da un altro tronista – Andrea Angelini – ma anche quella volta il corteggiamento non è andato a buon fine. Nel 2014 Teresa ha avuto una relazione con il modello Michael, ex Mister Italia nonché ex fidanzato di Lory Del Santo. Ma tra i due non è durata molto, tanto che oggi la Langella è rigorosamente single.

Temptation Island: il lavoro di Teresa Langella

La Langella lavora come cantante neomelodica: a Napoli è molto conosciuta per le sue performance musicali. Ma Teresa si dà da fare pure come modella e attrice. Lo scorso anno è stata ingaggiata per un piccolo cameo in Sotto copertura, la fiction Rai che ripercorre la cattura del boss dei casalesi Michele Zagaria e con protagonista Alessandro Preziosi. La partenopea è comparsa nella fiction Rai con la sua canzone Trattarmi Male.