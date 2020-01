Perché Flavio e Roberta di Temptation Island si sono lasciati

Per gli appassionati di Temptation Island non è una novità: Flavio e Roberta, i protagonisti dell’edizione 2016 del docu-reality, non sono più una coppia. La decisione è stata presa dalla web influencer campana dopo oltre dieci anni di relazione. Roberta non ha mai svelato i motivi che l’hanno spinta a compiere questa scelta. Ora ci ha però pensato Flavio, intervistato da Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio. Zerella non ha nascosto malessere e disagio per questa separazione: un cambio di vita inaspettato anche se il ragazzo giustifica il comportamento dell’ormai ex fidanzata.

Roberta Mercurio stanca dell’atteggiamento di Flavio Zerella

“La decisione di Roberta è stata presa in seguito ai miei sbagli. Nell’ultimo periodo della nostra storia sono stato molto assente, c’erano tante mancanze da parte mia nei suoi confronti”, ha spiegato Flavio Zerella di Temptation Island. “Nessun tradimento, ho solo peccato di immaturità. Lei, giustamente, vuole accanto una persona che le dia certezze. Da me voleva convivenza e matrimonio ma io rimandavo sempre”, ha aggiunto l’imprenditore di Benevento. Dunque Roberta, non avendo sicurezze dalla sua relazione, ha preferito troncare. E non a caso su Instagram, qualche settimana fa, ha scritto: “Io vengo prima di tutto, riparto da me stessa”.

Roberta e Flavio si sono detti addio per telefono

La rottura tra Roberta e Flavio di Temptation Island è avvenuta per telefono. A quasi due mesi dall’addio i due non sono riusciti ancora ad incontrarsi per affrontarsi faccia a faccia. “Sono confuso, ma sento la sua mancanza”, ha ammesso Zerella. Ci sarà mai un ritorno di fiamma?