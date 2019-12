Temptation Island, è finita tra Flavio e Roberta: salta il matrimonio

Flavio Zerella e Roberta Mercurio di Temptation Island non stanno più insieme

È scoppiata un’altra coppia di Temptation Island, quella formata da Flavio Zerella e Roberta Mercurio. I due hanno partecipato all’edizione 2016 del programma e hanno fatto parecchio discutere. Impossibile dimenticare la scena in cui Flavio si fa un tatuaggio con la sua tentatrice e quella in cui dedica alla ragazza Amore Amaro di Gigi Finizio, canzone simbolo della sua relazione con Roberta. Nonostante queste gravi mancanze di rispetto nel villaggio Flavio è riuscito a farsi perdonare e ha addirittura fatto la fatidica proposta di matrimonio. Matrimonio che però non ci sarà più visto che Roberta e il fidanzato si sono definitivamente mollati.

Lo sfogo di Roberta Mercurio su Instagram dopo l’addio a Flavio Zerella

“Non sto qui a dire i come, i quando e i perché…penso che tante cose sia giusto tenerle per sé. Però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle aspettative, a 24 altre, a 30 tante altre ancora. Penso che l’amore è uno di quei sentimenti che dà il senso ancora a tante cose nel mondo ma da solo non basta. Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni e dei desideri…”, ha spiegato Roberta Mercurio su Instagram. Molto probabilmente la rottura con Flavio Zerella è avvenuta perché il ragazzo aveva delle aspettative diverse dalla compagna, che ha preferito così troncare.

Flavio e Roberta di Temptation Island dovevano sposarsi

Dal canto suo Flavio Zerella si è limitata a condividere una storia Instagram con queste parole: “Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore”. La proposta di matrimonio è avvenuta nel 2017 ma i preparativi per il grande evento, a quanto pare, non sono mai iniziati.