Temptation island: Roberta Mercurio incinta, maschio o femmina? Risposta

Roberta Mercurio ha svelato con un post su Instagram il sesso del bebè in arrivo. Come sempre più spesso le influencer sono abituate a fare, anche lei ha scelto di comunicare ai suoi followers se darà alla luce un bimbo o una bimba in maniera speciale.

L’ex concorrente di Temptation Island infatti ha postato delle foto in cui si vedono lei e il suo fidanzato Luca Caldirola, difensore del Benevento, mentre aprono un pacco regalo con scritto: “È un bimbo o una bimba?”. Da quest’ultimo sono sbucati poi dei palloncini a forma di cuore di colore rosa. Sotto gli scatti nella caption si legge in inglese: “È una femmina”, e la Mercurio ha anche scritto scherzosamente: “È una mini Robi”. L’influencer dunque sta aspettando una femminuccia e lo ha annunciato con tanto di cuoricini e fiocchetti.

Sembra proprio che anche il compagno Luca Caldirola sia felice della notizia. Anche lui sul suo profilo Instagram ha pubblicato le foto che lo ritraggono con Roberta, intenti a scartare il pacco. Nei due si legge la contentezza per quanto di inaspettato stia accadendo nelle loro vite. Molti sono stati gli auguri di amici e fan della coppia che hanno commentato il post.

L’amore tra Roberta Mercurio e Luca Caldirola

L’amore fra Luca e Roberta è recente. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso luglio dopo la chiusura della relazione di lei con Flavio Zanella. I due dopo più di dieci anni di fidanzamento avevano deciso di prendere strade diverse per bene di entrambi. La Mercurio aveva deciso di fare questo passo per cercare quello che l’ex concorrente di Temptation Island non aveva mai potuto dargli, forse per incompatibilità caratteriale. Zanella aveva parlato di alcuni propri errori e mancanze.

Successivamente Flavio aveva iniziato a vedere Nunzia Sansone, anche lei partecipante nel programma condotto da Alessia Marcuzzi nell’edizione 2019. La ragazza aveva partecipato con l’allora fidanzato Arcangelo Bianco. I due erano stati pizzicati insieme in atteggiamenti intimi. Roberta invece era stata travolta dall’amore per il calciatore Luca Caldirola definendolo come un dono che le aveva riportato la luce in fondo al tunnel.

Poi il 4 ottobre, mentre Caldirola era in ritiro, la Mercurio aveva scoperto di essere incinta e tra stupore, preoccupazione e felicità aveva annunciato la notizia al fidanzato. Il lieto evento era stato poi comunicato su Instagram qualche settimana fa.

Nel frattempo, a causa di un infortunio in campo di qualche tempo fa, il calciatore è costretto a stare a casa fino all’anno nuovo. Si potrà così godere ancora per un po’ la gravidanza della sua fidanzata.