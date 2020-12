Temptation Island, Roberta Mercurio è incinta: con Caldirola presto genitori

Roberta Mercurio è incinta. L’ex partecipante di Temptation Island e il calciatore Luca Caldirola diventeranno presto genitori! Questo è l’annuncio che in queste ultime ore dà la stessa 30enne sul suo ufficiale profilo di Instagram. Con una foto che la ritrae mentre tocca il pancino insieme al fidanzato e un lungo messaggio, la Marcurio fa sapere di aver scoperto più di due mesi fa di essere in dolce attesa! Scendendo nel dettaglio, Roberta ha capito che stava nascendo un’altra vita dentro di lei la mattina dello scorso 4 ottobre. Luca si trovava in ritiro, mentre con emozione scopriva di essere incinta. Sono diverse le sensazioni da lei provate, dall’ansia all’incredulità. Ovviamente c’è stato spazio anche per l’euforia, la preoccupazione, la gioia e “soprattutto tanta tanta felicità”.

Ribadisce che Luca, chiamato da lei Caldi, è stato “un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel”. Infatti, il calciatore è riuscito a riportare il sorriso sul volto di Roberta, dimostrando di essere il compagno perfetto e l’amore che ha sempre desiderato di vivere. E proprio dal loro fortissimo sentimento sta per venire al mondo una nuova vita. Non si sa ancora quale sia il sesso del figlio che Roberta e Luca Caldirola attendono.

“E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente.”

Nelle parole di Roberta è, chiaramente, possibile notare che c’è in lei tanta felicità per la gravidanza. Tanto tempo fa, aveva detto addio a Flavio Zerella. Dopo più di dieci anni anni di relazione e la partecipazione al reality delle tentazioni, la coppia ha deciso di separarsi. Sono diverse le difficoltà che hanno tentato di superare insieme, ma niente ha potuto riportare la serenità in questa storia. E mentre lui ritrovava l’amore con Nunzia Sansone, Roberta accoglieva nella sua vita Luca. Anche Caldirola ha deciso di rendere nota la gravidanza. Il difensore del Benevento non potrà giocare almeno fino all’anno nuovo, a causa di un’infortunio che l’ha portato fuori dal campo.

Intanto, solo lo scorso mese di giugno, Roberta si sottoponeava a un’operazione di chirurgia plastica, dopo aver deciso di rifarsi il seno. Ci ha pensato lei stessa ad annunciare ai fan questo cambiamento.