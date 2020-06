Roberta Mercurio di Temptation: “Ho un seno nuovo. Era svuotato”

View this post on Instagram

Ebbene sì, da oggi ho un nuovo seno! Era da diverso tempo che volevo realizzare questo desiderio..perché? Perché ho sempre avuto un seno piccolo, asimmetrico e ormai “svuotato”. Causa dei kg persi in inverno? Non so, la cosa certa è che il mio seno non era più come quello di una volta. Vi starete domandando perché dirlo? Perché non ho nulla da nascondere, io sono così senza alcun filtro. Spesso mi è stato detto che sono “tutta rifatta” e io ho sempre risposto che non avevo mai ritoccato nulla, (se non oggi appunto per la prima volta). Detto ciò mi anticipo dicendo che me ne frego altamente di ciò che penserà la gente, delle critiche e della cattiveria gratuita. Nella vita bisogna pensare alla propria felicità e a ciò che ci fa stare bene e in pace con noi stesse. Ah amiche! ovviamente sto benone, merito del mio dottore e della sua equipe medica eccezionale❤️ #leocchiaienonmancanomai #lepaurevannoaffrontate #stobene #hounafamedevastante #portatemiunacarbonara????