Temptation Island, Massimo conferma: “Io e Sonia ci siamo lasciati”

Ora è ufficiale, niente più dubbi: Massimo e Sonia di Temptation Island si sono lasciati. A un anno dal primo incontro, avvenuto proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia, i due hanno preferito prendere due strade differenti. È stato Colantoni, ex fidanzato di Ilaria Teolis, a confermare su Instagram i gossip dell’ultimo periodo che almeno fino ad oggi non avevano trovato alcuna risposta. Nessun commento è ancora arrivato dall’ex tentatrice bionda. Il romano, dal canto suo, ha chiarito che il rapporto si è interrotto a causa di alcune incomprensioni dovute a obiettivi di vita diversi e del tutto inconciliabili. Massimo si è detto però felice e sereno e per niente scosso da questa separazione. Separazione arrivata dopo il lockdwon e una convivenza che sembrava ben avviata dodici mesi dopo la partecipazione al reality show prodotto da Maria De Filippi.

Perché Massimo e Sonia di Temptation Island si sono lasciati

“Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano”, ha spiegato Massimo Colantoni su Instagram a proposito dell’addio a Sonia Onelli. “Ho messo tutto me stesso in questa relazione ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi”, ha aggiunto. Massimo ha precisato di stare bene e di essere felice. Arriveranno presto le dichiarazioni di Sonia? Intanto, al contrario di Massimo e Sonia, continua a gonfie vele la nuova storia d’amore di Ilaria Teolis. Dopo aver sofferto tanto per la fine della lunga relazione con Colantoni, Ilaria è ripartita da un nuovo legame. Quello con Andrea, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello showbiz.

Le ultime coppie di Temptation Island che sono scoppiate di recente

Oltre a Massimo e Sonia, negli ultimi mesi si sono detti addio altri due protagonisti di Temptation Island: Vittorio Collina (ex fidanzato di Katia “Fotonica” Fanelli) e la tentatrice Vanessa Cinelli. La liaison è durata una manciata di mesi dopo la fine del programma: a dicembre 2019 è avvenuta la rottura. I diretti interessati lo hanno annunciato, però, solo di recente, lasciando tutti senza parole. A partire da Katia, ex di Vittorio, che non ha potuto fare a meno di lanciare delle frecciatine all’ex coppia.