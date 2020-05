Temptation Island, Katia contro l’ex Vittorio. Anche Sabrina dura: l’attacco

Temptation Island, Katia Fanelli contro l’ex Vittorio: anche Sabrina Martinengo dura. Si alzano i toni

A distanza di un anno, continuano imperversare i gossip relativi all’edizione di Temptation Island 2019. A riaccendere i riflettori della cronaca rosa su alcuni protagonisti della scorsa stagione, una lettera che Vittorio Collina ha consegnato a Novella 2000, magazine al quale ha confessato prima di aver mentito a Maria De Filippi, poi che la sua relazione con Vanessa Cinelli è naufragata qualche mese fa. La ragazza non era innamorata, ha fatto sapere Vittorio, scatenando la reazione della sua ex Katia Fanelli, con la quale si presentò nel reality delle tentazioni. A parlare di tutta la vicenda è stata pure Sabrina Martinengo, altra concorrente di Temptation 2019 e amica della Fanelli.

Temptation Island: la lungimiranza di Katia Fanelli e l’intervento piccato di Sabrina Martinengo

Katia, per commentare l’addio tra Vittorio e Vanessa, ha pubblicato su Instagram una Stories in cui mostra uno stralcio significativo di una sua intervista rilasciata al magazine Chi quando i fatti erano ‘freschi’: lei era ancora innamorata di Collina, che, però, si era già tuffato nelle braccia della Cinelli. Ma Katia, a quanto pare, ci aveva visto lungo, tanto che con sicurezza affermava che il legame non sarebbe durato. Stesso pensiero condiviso da Sabrina Martinengo, che con un post duro ha attaccato Vittorio in queste ore, sottolineando il legame che la unisce alla Fanelli. Di seguito gli interventi che le due donne hanno fatto via social:

Vittorio Collina dopo Temptation: “Da novembre Vanessa si è distaccata…”

“Da novembre Vanessa iniziava a distaccarci, fino ad ammettere di non sentirsi innamorata”, ha dichiarato Collina a Novella 2000, aggiungendo: “Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà”. Nella medesima intervista Vittorio ha anche ammesso di aver mentito a Maria De Filippi durante l’ospitata a Uomini e Donne.