Temptation Island, Vittorio Collina: “Maria De Filippi, ti ho mentito”. Poi la confessione inaspettata: la storia con Vanessa Cinelli è finita, lei lo ha lasciato

In una lunga confessione consegnata a Novella 2000, Vittorio Collina, che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con Katia Fanelli, ha ammesso di aver mentito a Maria De Filippi nella trasmissione Uomini e Donne quando fu ospite. Inoltre, Collina ha comunicato che la love story con Vanessa Cinelli, conosciuta proprio nel reality delle tentazioni, è giunta al capolinea a fine 2019. Una serie di confidenze che hanno lasciato a bocca aperta tutti i fan del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation, Collina: “Maria mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità, ma…”

Vittorio ha raccontato di aver frequentato in segreto per tutta l’estate del 2019 Vanessa, dopo aver troncato la relazione con Katia Fanelli a Temptation Island. Peccato che quando a settembre si è recato negli studi di Uomini e Donne, a domanda diretta di Maria De Filippi, abbia detto altro: “Maria mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendomi di dirle la verità e che ammettendo il mio innamoramento per un’altra ragazza non ci sarebbe stato nulla di male”. Tuttavia Vittorio non confermò la relazione con la Cinelli all’epoca, parlando solo di amicizia: “Non volevo ferire Katia”, si è giustificato, confermando di aver detto una bugia. E oggi? Con Vanessa? Perché è finita?

Temptation Island, Vittorio lasciato da Vanessa: “Ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà”

“Da novembre Vanessa iniziava a distaccarci, fino ad ammettere di non sentirsi innamorata”, ha dichiarato Collina, aggiungendo: “Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà” Oggi Vittorio è single ed è concentrato sulle sue attività professionali. Dopotutto la vita va avanti, sempre e comunque. L’amore invece va e viene. Stavolta se ne è andato.