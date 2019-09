Temptation Island, Vittorio e Vanessa attaccano Katia: lo studio di UeD insorge

Temptation Island, Vittorio e Katia ospiti a Uomini e Donne: lo scontro in onda giovedì 19 settembre

Katia e Vittorio di Temptation Island sono stati ospiti a Uomini e Donne nella prima puntata del Trono Classico. Ovviamente non erano da soli, c’era Filippo Bisciglia ma anche Vanessa Cinelli, la nuova fiamma di Vittorio. Loro hanno detto che si stanno conoscendo, non hanno parlato di fidanzamento, ma era chiaro a tutti che ci fosse molto di più. La stessa Maria De Filippi infatti ha invitato Vittorio a dire chiaramente come stavano le cose con Vanessa, perché Katia era ancora molto coinvolta e meritava sincerità. Tra Katia e Vittorio è stato più uno scontro che un confronto, ma questo era già chiaro dalle anticipazioni di Uomini e Donne. Non ci aspettavamo invece un Vittorio e Vanessa insieme contro Katia! Cosa che invece è successa. Ma procediamo con ordine, perché la Fotonica appena è entrata in studio ha raccontato che Vittorio si è negato totalmente per un confronto con lei. Le ha fatto addirittura recapitare gli ultimi oggetti personali lasciati a casa sua con un corriere!

Uomini e Donne, Vittorio non saluta Katia e la attacca in studio

Katia si è vista arrivare tutto rinchiuso in una valigia e non si aspettava un comportamento simile dal suo ex fidanzato. C’erano addirittura i regali dei genitori di Katia, che non c’entrano nulla in ciò che è successo a Temptation Island. Quando è entrato in studio, Vittorio ha salutato tutti tranne Katia, era chiaro fosse sul piede di guerra. E infatti così è stato. Vittorio ha rinfacciato a Katia di avergli mancato di rispetto nella prima settimana, con le parole che ha usato e alcuni atteggiamenti. Katia si è giustificata dicendo che fa parte del suo essere scherzosa e giocherellona, che non ci fosse assolutamente malizia nel suo comportamento. E in effetti è intervenuta Maria a confermare che Katia dicesse determinate cose di Vittorio anche in presenza del ragazzo! Durante l’incontro prima di Temptation la stessa Maria si era meravigliata di come Vittorio sopportasse le parole di Katia, ma lui aveva risposto di esserci abituato. La conferma di Maria del fatto che Katia fosse così anche lontano dalle telecamere, e che quindi Vittorio la conoscesse già per come è, ha fatto scattare Gianni Sperti.

Vittorio e Katia, lui insinua: “Sei così sicura di essere stata pulita?”

L’opinionista si è domandato infatti come mai poi nel reality show Vittorio si fosse stupito e appigliato a questi atteggiamenti di Katia. A un certo punto, Vittorio ha anche insinuato che Katia non sia stata fedele con lui: “Dopo il programma ho conosciuto persone che mi hanno confermato che la mia decisione è stata quella giusta. Sei così sicura di essere stata pulita con me prima di entrare nel programma?”. Karia ovviamente ha negato tutto. La Fotonica di Temptation Island ha poi raccontato di essere stata male durante l’estate, soprattutto per alcune battute che Vittorio ha fatto tra le stories. Secondo Vittorio, inoltre, se i tentatori avessero dato modo a Katia di andare oltre lei lo avrebbe fatto. Queste le parole del ragazzo: “Mi sarebbe veramente piaciuto se i ragazzi single avessero provato un qualcosa verso di lei, si fossero comportati come Javier con Ilaria. Se ti avessero tentata veramente. Il tuo obiettivo era diverso”. Lei ha ribadito che non era lì per corteggiare qualcuno o essere corteggiata.

Vittorio e Vanessa si scagliano contro Katia, ma tutti difendono la Fotonica

Lo scontro è diventato ancora più grande quando è entrata Vanessa, che però ha salutato Katia. La tentatrice ha difeso a spada tratta Vittorio, iniziando anche a raccontare a Katia come sia fatto il ragazzo. Il fatto che una ragazza che conosce Vittorio da un paio di mesi stesse raccomandandosi con l’ex fidanzata di più di due anni ha fatto sorridere Gianni. Queste le parole dell’opinionista: “Vanessa sembra la fidanzata e dice a Katia come è Vittorio. Cioè tu spieghi a Katia come è fatto Vittorio”. Anche Tina ha preso le difese di Katia: “Vanessa sta esagerando, adesso far passare lei per una poco di buono e dire delle mani… è anche un contesto giocoso. Sappiamo che ha un carattere vivace, avrà scherzato. Un conto è scherzare, un conto è fare i fatti come ha fatto lui”.

Katia Fanelli ammette: “Mi ha fatto male, lasciamoci in modo civile”

Katia ha ammesso di aver sbagliato a usare certe parole. Tuttavia non si aspettava un finale simile: “Mi ha fatto male che è arrivato il corriere a casa. Dici di essere maturo, coerente e hai il coraggio di affrontarmi. No, ho visto tutto tranne questo. Affrontami, chiudiamo la storia. Ti rispetto ma almeno ci lasciamo in modo civile”. Nulla da fare, Vittorio e Vanessa hanno continuato a dire a Katia in cosa ha sbagliato, secondo loro. Anche Filippo ha difeso la Fotonica, ma lei imperterrita ha proseguito: “Non dovevi vederlo per venti giorni e non avevi voglia di salutarlo. Mi hai detto a me sveglialo Vanessa, ma ti sembra normale?”. Maria De Filippi a questo punto ha fatto un bel discorso ai due, dicendo loro che non era giusto dare tutte le colpe a Katia in quel momento e che Vittorio avrebbe dovuto avere il coraggio di dire come stavano davvero le cose.

Maria invita Vittorio e Vanessa a darci un taglio, alla fine arriva un abbraccio tra i due ex

“Vittorio basterebbe dire ti voglio un gran bene, non sono più innamorato di te, mi sono sentito offeso, tu non volevi offendermi, però a un certo punto mi sono accorto di Vanessa. Perché questo è”, ha detto Maria. Anche quando Katia ha detto ai due di augurar loro ogni bene si è vista dare contro, tant’è che Maria ha ripreso la parola e ha detto ai due “Dai, basta”. Alla fine, Vittorio e Katia si sono abbracciati e lei ha versato qualche lacrima. “Mi dispiace veramente”, ha detto il ragazzo nell’orecchio all’ex fidanzata. Maria ha fatto notare a Vittorio che chiudendo gli occhi nel loro abbraccio ha dimostrato di volerle bene, per cui dovrebbe conservare questo ricordo di loro evitando di cercare di addossare a lei tutta la responsabilità della fine della storia. Katia dopo questa registrazione ha ammesso di essere stata male vedendo Vittorio insieme a un’altra.