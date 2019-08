Katia Fanelli affranta dopo l’incontro a UeD: “Vedere Vittorio con un’altra fa male”

Katia Fanelli parla di Vittorio Collina dopo l’incontro a Uomini e Donne

Katia e Vittorio dopo Temptation Island si sono rivisti a Uomini e Donne, nella registrazione di oggi, giovedì 29 agosto 2019. Come di consueto, nelle prime puntate del Trono Classico vedremo ospiti le coppie di Temptation Island, prossimamente anche quelle della versione Vip. I primi a incontrarsi sono stati Katia e Vittorio e anche Ilaria e Massimo, due coppie molto seguite nel programma. Per Katia Fanelli non è stato semplice questo incontro, perché Vittorio Collina non era mica solo in puntata. Si è presentato infatti insieme a Vanessa Cinelli, che nel programma era la sua tentatrice. A quanto pare, la frequentazione fra i due prosegue anche dopo il reality show, ma non avevamo dubbi su questo, visto che sui social network appaiono spesso insieme.

Katia Fanelli ammette: “Vedere Vittorio con un’altra fa male”

In puntata Katia e Vittorio si sono attaccati a vicenda, Vanessa è intervenuta per difendere il suo attuale compagno, ma poi si sono salutati civilmente. Dopo la registrazione, Katia ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram e alcune di queste erano proprio sull’incontro con Vittorio. Qualcuno le ha chiesto se le ha fatto male vedere Vittorio insieme a un’altra, Katia ha risposto così: “Sì, ma se è felice lui lo sono io”. Non si è nascosta, quindi, ed è stata molto sincera nell’ammettere che non è stato facile. Lo ha detto lei stessa in un’altra risposta, specificando che comunque sta bene. Ma Katia ha anche dato una risposta enigmatica.

Temptation Island, Katia parla di Vittorio: “Il tempo darà risposte”

Sempre a chi le ha fatto notare che non deve essere stato semplice l’incontro a Uomini e Donne e che deve darsi tempo, lei ha risposto: “Sarà il tempo a dare le risposte, grazie”. Cosa avrà voluto dire? Forse lo spiegherà più avanti, intanto ha ribadito più volte di non essere in cerca di un fidanzato al momento e che vuole stare da sola. Evidentemente ha bisogno di più tempo per dimenticare Vittorio e archiviare la loro storia d’amore.