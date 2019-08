Temptation Island: Vittorio insieme a Vanessa, Katia lancia dure accuse

Temptation Island: Katia e Vittorio duro scontro, Vanessa difende Collina

Grandi colpi di scena durante la prima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la notizia del fidanzamento di Massimo Colantoni con la tentatrice Sonia Onelli, anche Katia e Vittorio sono stati ospiti di Maria De Filippi e hanno regalato al pubblico un battibecco lunghissimo. In studio c’era anche Vanessa, la tentatrice di Collina e con la quale sembra sia nata una splendida relazione. Anche se nessuno dei due ha confermato la liason (anche se dalle foto condivise sui social, i due stanno sempre insieme), la fotonica Katia ha rivolto all’ex dure accuse, puntando il dito contro di lui specialmente per aver intrapreso una nuova relazione pochissimo tempo dopo la loro rottura. Il loro rapporto era nato all’improvviso sull’isola di Temptation e si sta prolungando ancora adesso.

Katia Fanelli e Vittorio Collina, ancora litigi dopo Temptation Island

Dure accuse quelle che i due ex fidanzati si sono rivolti reciprocamente, chiamando in causa dei sentimenti non autentici provati nel corso della loro storia. In particolare, è stata Katia a rivolgere forti parole all’ex, accusandolo di esser stato falso proprio perché subito dopo di lei si è messo con Vanessa. La giovane ha difeso a spada tratta Vittorio. Ha sostenuto invece che è stata la Fanelli a dire cose non veritiere di Collina, definendolo anche una persona squisita. La diatriba sarebbe durata circa un’ora e la potremmo vedere presto su Canale 5.

Tina e Gianni si schierano dalla parte di Katia, Vittorio rimane al fianco di Vanessa

Che ci fosse qualcosa di speciale tra Vittorio e Vanessa ne avevamo avuto prova in diverse occasioni, nella registrazione di UeD ne abbiamo avuto conferma. Mentre Vanessa ha difeso a più riprese Vittorio, i due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si sono schierati a favore di Katia. La fotonica è stata spalleggiata anche da Filippo Bisciglia. Il tutto però si è risolto con un abbraccio e la Fanelli e Collina si sono salutati una volta per tutte.