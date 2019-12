Temptation Island, Ilaria Teolis ha un nuovo fidanzato: “Però non parlo…”

Ilaria Teolis ha un nuovo fidanzato dopo Temptation Island: l’ex di Massimo Colantoni ritrova l’amore

Ilaria Teolis dopo Temptation Island ha ritrovato l’amore! Sono passati circa cinque mesi dalla fine del reality show in cui ha detto addio a Massimo Colantoni e oggi il suo cuore ha ripreso a battere. Ilaria è fidanzata, ma non ha intenzione di rivelare molto per il momento per evitare di attirare malelingue e cattiverie. Almeno agli inizi della storia, quindi, probabilmente non mostrerà molto sui social network, anche se è proprio qui che ha già detto tutto. Ilaria ha pubblicato delle foto in cui si intuisce che c’è un nuovo ragazzo al suo fianco. Come per esempio l’ultima di ieri sera, in cui ci sono due mani strette l’una nell’altra, e poi un cuore.

Temptation Island, Ilaria Teolis si è fidanzata: “Pero non parlo, non si sa mai”

Ilaria ha anche pubblicato una frase, che sembra rappresentare al meglio ciò che sta vivendo in questo momento: “Le grandi cose si dicono in silenzio”. Tuttavia ha deciso di condividere qualcosina con le sue fan, spiegando che effettivamente qualcosa sta succedendo nella sua vita sentimentale. Oggi infatti ha setto: “Io sto bene in questo periodo, mi andava di condividerlo con voi. Sto molto molto molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua. Perciò stiamo zitte, vediamo come andrà insomma!”. Non parla anche per un altro motivo, che ha specificato aggiungendo una scritta sul video: “Metti che qualcuno me la tira”.

Ilaria Teolis dopo Temptation Island, il nuovo fidanzato si chiama Andrea ed è di Roma

Nonostante questa voglia di mantenere la privacy, il nome del nuovo fidanzato di Ilaria Teolis è già spuntato in rete. Il fortunato dovrebbe chiamarsi Andrea, un personal trainer di Roma. I fan di Temptation Island saranno molto contenti di vedere Ilaria di nuovo sorridente, soprattutto perché solo pochi giorni fa sembrava stesse ancora soffrendo molto. Sabrina Martinengo infatti ha attaccato Massimo Colantoni e parlato del “cuore distrutto” di Ilaria.