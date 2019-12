Temptation, Sabrina si scaglia contro Massimo: “Ilaria cuore distrutto”, l’attacco

Massimo e Ilaria dopo Temptation Island, lui insieme a un’altra troppo presto? Parla ex protagonista

Sono passati mesi dalla fine di Temptation Island 2019, ma sono ancora evidenti gli strascichi. In queste ore è arrivato un durissimo attacco a Massimo, ex fidanzato di Ilaria, colpevole, secondo chi lo ha criticato, di essersi fidanzato troppo in fretta. Durante il falò di confronto, infatti, era Massimo a non voler chiudere la storia con Ilaria Teolis, che invece ha preferito uscire da sola dal programma. Tutti si aspettavano che lui avrebbe tentato di tutto per riconquistarla, invece così non è stato: dopo poche settimane si è fidanzato con Sonia Onelli, ex tentatrice. Oggi a parlare è Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde, anche loro protagonisti di Temptation Island. Sabrina ha risposto a una domanda su Instagram in cui le è stato chiesto quando è stata l’ultima volta che ha sentito Katia, Ilaria e Nunzia. Lei ha spiegato di sentire ogni giorno Katia, le altre due un po’ meno. Ha aggiunto di sostenere, anche da lontano, Nunzia, mentre sull’altra non ha scritto nulla.

Temptation Island, Sabrina Martinengo si scaglia contro Massimo Colantoni: l’attacco

Sabrina è andata avanti con le risposte, ma è evidente che si sia dimenticata di parlare di Ilaria. Ebbene, anche lei si è accorta di ciò e ha deciso di ampliare la risposta più avanti. Ripreso il discorso, quindi, ha scritto: “Ilaria l’ho sentita qualche giorno fa. A lei, a differenza di Katia e Nunzia che vorrei rivederle con Vittorio e Arcangelo, auguro di dimenticare quell’uomo (se così si può chiamare) che al falò diceva di amarla, di voler un figlio con lei, ecc. E poi dopo qualche giorno conviveva già con un’altra”. Per terminare il suo pensiero, la fidanzata di Nicola ha aggiunto un’emoji che è tutto un dire. Sarà finita qui? No, perché c’è stato chi ha risposto a questo pensiero di Sabrina e lei ha deciso di condividere una risposta, aggiungendo ulteriori sue riflessioni.

Sabrina di Temptation Island attacca Massimo, ex di Ilaria: “Meglio perderlo”

E qui è proseguito l’attacco a Massimo Colantoni: “Se ami lotti per la tua compagna, non importa chi ha torto o ragione, lo fai e basta! non con le belle parole ma con i fatti! Sì, Ilaria ad oggi ha il cuore distrutto ma uno così è meglio perderlo! Non capisco come tante persone possano lodarlo così tanto… Bellezza non ne ha, arte neppure e intelligenza… Lasciamo perdere”. Arriverà la replica di Massimo a queste parole di Sabrina Martinengo? Lui aveva già chiarito la sua posizione in merito all’essersi fidanzato così presto, ma non escludiamo una risposta a Sabrina.