Massimo di Temptation Island sotto accusa: “Fidanzato troppo presto”, lui risponde

Temptation Island, Massimo Colantoni sotto accusa per essersi fidanzato con Sonia

Massimo Colantoni e la tentatrice Sonia sono fidanzati e ormai lo sappiamo bene. La coppia si è formata dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island 2019, su per giù un mesetto dopo. Massimo e Sonia si sono conosciuti nel villaggio, quindi, ma non è lì che sarebbe scoccata la scintilla. Anche perché nel reality show Massimo era vicino a un’altra tentatrice. Aver chiuso la storia con Ilaria Teolis e averne iniziata un’altra a distanza di poco tempo ha fatto nascere dubbi e sospetti, comunque. Se Massimo e Ilaria si fossero lasciati di comune accordo probabilmente non sarebbe nata nessuna polemica, ma lui al falò di confronto voleva ricominciare con Ilaria. Diceva di essere innamorato, è stata lei a non volerne più sapere.

Massimo di Temptation Island, la domanda scomoda di un fan: lui risponde così

Inizialmente Massimo e Sonia vivevano la loro relazione in privato, nessuno sapeva di loro. Poi è arrivata la conferma nella registrazione di Uomini e Donne e da quel momento i due non si sono più nascosti, neanche sui social network. Oggi Massimo ha risposto alle domande dei fan e tra le tante c’era questa: “Non è una critica, non pensi che fidanzarsi dopo un mese dalla fine di una storia importante sia prematuro?”. Il fan, o la fan, in questione non ha usato effettivamente un tono polemico, e anche Massimo ha risposto con altrettanta calma. Queste le sue parole: “Io penso non esista il tempo giusto per fare delle scelte o prendere decisioni nella vita! Esistono delle emozioni ed è giusto viverle a pieno! Ovviamente è un mio pensiero, non è detto che sia giusto per tutti…”.

Massimo Colantoni difende la sua storia con Sonia dopo Temptation Island

Massimo ha difeso la sua storia con Sonia e il loro sembra essere un interesse reale, e sincero. Certo, solo il tempo darà risposte, a noi ma soprattutto a loro. Per il momento comunque i due vivono la loro relazione serenamente e si divertono tanto insieme, come dimostrano con video e foto su Instagram. Se son rose fioriranno, a prescindere dalle tempistiche!