Temptation Island, Nunzia ha partorito: è nata la prima figlia con Flavio

Flavio Zerella e Nunzia Sansone sono diventati genitori! La coppia di Temptation Island, sebbene di due edizioni diverse, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. Nunzia ha partorito oggi, dando alla luce una bellissima bambina per la quale hanno scelto un nome particolare. In realtà i neo genitori avevano già comunicato ai loro fan il nome della figlia, quando hanno organizzato una piccola festa in onore della bimba in arrivo. Nunzia e Flavio hanno vissuto il periodo della gravidanza non nascondendo la felicità e l’enorme gioia per questa sorpresa che la vita ha riservato loro: incontrarsi dopo aver partecipato allo stesso programma e creare una famiglia insieme.

Nel mese di aprile hanno scoperto che sarebbero diventati genitori di una femminuccia. Come spesso succede negli ultimi anni, infatti, anche loro hanno scelto di organizzare una festa per scoprire se il bimbo sarebbe stato maschio o femmina. Il Gender Reveal Party, così si chiamano gli eventi in cui la metà degli addobbi è rosa e l’altra metà è azzurra. I genitori non sanno nulla fino a quel momento e conservano foto e video di quando apprendono la lieta notizia. Una volta saputo che è femmina, Flavio Zerella e Nunzia Sansone hanno scelto il nome per la figlia: Dea. Un nome che ha fatto parecchio discutere, in realtà.

L’annuncio della nascita della bimba è arrivato poco fa sul profilo Instagram del neo papà: “Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi Amo”. Ha taggato Nunzia e ha concluso il messaggio con il nome della figlia, Dea Zerella. Nel post c’è anche una foto in cui la bimba stringe teneramente il dito del papà. Non si intravede molto della bimba, il viso non è stato immortalato, ma la foto è bellissima e tenerissima. Numerosissimi i commenti con gli auguri per la nascita della figlia di Nunzia e Flavio di Temptation Island. La Sansone non ha ancora postato nulla al momento, ma non mancherà di farsi viva con i fan nelle prossime ore.

Flavio e Nunzia stanno insieme da circa un anno e mezzo, dalla primavera dell’anno scorso, e hanno intenzione di sposarsi. A Temptation Island Flavio ha partecipato con Roberta Mercurio, anche lei diventata mamma, mentre Nunzia faceva coppia con Arcangelo Bianco.