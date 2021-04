Cicogna in volo per Flavio Zerella e Nunzia Sansone, ex protagonisti di Temptation Island. La coppia, unita da circa un anno, è in attesa della prima figlia. Dopo l’annuncio arrivato su Instagram il pr campano ha rilasciato un’intervista a Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, in onda ogni sabato pomeriggio su Radio Radio.

Flavio Zerella – che ha partecipato a Temptation Island nel 2016 con l’ex fidanzata Roberta Mercurio – ha ammesso di aver capito da subito che Nunzia Sansone sarebbe stata la donna della sua vita, nonché la madre dei suoi figli. La web influencer è incinta di una bambina che è stata molto cercata e desiderata.

Nunzia Sansone è al quarto mese di gravidanza: il parto è dunque previsto alla fine dell’estate, più precisamente nel mese di settembre. Al momento Flavio e Nunzia non hanno svelato il nome della piccola: molto probabilmente stanno ancora decidendo quello più bello per la loro prima erede.

Non solo dolce attesa per Nunzia Sansone e Flavio Zerella: l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Zerella ha però chiarito che il matrimonio non verrà celebrato nel 2021. Un po’ per via della gravidanza, un po’ per l’emergenza Coronavirus, Nunzia e Flavio oggi preferiscono aspettare.

Il grande giorno è stato dunque programmato per il 2023 quando, si spera, mascherine e contagi saranno solo un ricordo lontano. Per quella data, poi, la figlia di Nunzia e Flavio sarà abbastanza grande per partecipare attivamente al matrimonio dei suoi genitori.

Temptation Island: la storia d’amore di Flavio e Nunzia

Nunzia e Flavio hanno partecipato a Temptation Island in due edizioni diverse. Zerella in coppia con Roberta Mercuio nel 2016. La Sansone con l’ormai ex fidanzato Arcangelo Bianco nell’estate 2019. Sia Nunzia sia Flavio hanno provato a tenere in piedi i rispettivi rapporti dopo l’esperienza nel programma ma non ha funzionato.

Grazie ad amici in comune Nunzia Sansone ha poi conosciuto Flavio Zerella: il loro amore è ufficialmente sbocciato nel 2020. Un amore grande, travolgente, che ha cambiato le vite degli ex protagonisti di Temptation Island. Subito sono andati a convivere e oggi Nunzia Sansone è incinta di Flavio. Tanti auguri!