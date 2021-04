Temptation Island: Nunzia Sansone è incinta di Flavio Zerella

Colpo di scena per gli appassionati di Temptation Island. Nunzia Sansone e Flavio Zerella stanno per allargare la famiglia. Il pr campano ha annunciato su Instagram che sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata è in dolce attesa. La gravidanza va avanti già da qualche mese visto che Flavio ha svelato pure il sesso del bebè: sarà una bambina.

Nunzia Sansone e Flavio Zerella hanno inoltre spifferato ai loro follower che si sposeranno subito dopo la nascita della piccola, prevista in estate. La proposta di matrimonio è arrivata in seguito al test di gravidanza anche se la coppia non ha mai nascosto il sogno di convolare a nozze.

Nunzia e Flavio hanno partecipato a Temptation Island in due edizioni diverse. Zerella in coppia con Roberta Mercuio nel 2016. La Sansone con l’ormai ex fidanzato Arcangelo Bianco nell’estate 2019. Sia Nunzia sia Flavio hanno provato a tenere in piedi i rispettivi rapporti dopo l’esperienza nel programma ma non ha funzionato.

Grazie ad amici in comune Nunzia Sansone ha poi conosciuto Flavio Zerella: il loro amore è ufficialmente sbocciato nel 2020. Un amore grande, travolgente, che ha cambiato le vite degli ex protagonisti di Temptation Island.

Tutte le gravidanze di Temptation Island

Nunzia Sansone è solo l’ultima star di Temptation Island che annuncia sui social network la sua gravidanza. In questo periodo sono in attesa di appendere il fiocco rosa anche Martina Sebastiani, protagonista nel 2018 con l’ex Gianpaolo, e Roberta Mercurio. Quest’ultima, sì proprio l’ex di Flavio Zerella, aspetta una bambina dal calciatore del Benevento Luca Caldirola.

Lo scorso anno sono nati i figli di Lara Zorzetto e Sara Affi Fella: entrambe si sono rifatte una vita lontano dai compagni con i quali hanno partecipato a Temptation Island. Al contrario di recente ha subito un aborto spontaneo Giada Giovanelli, ancora legata al fidanzato Francesco Branco.

Dopo la partecipazione a Temptation Island hanno invece messo su famiglia Alessandra De Arcangelis e Emanuele D’Avanzo, tra le coppie del 2015. Ad oggi i due hanno tre bambini: Beatrice, Enea e Adria.