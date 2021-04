Temptation Island, Flavio e Nunzia: il nome scelto per la figlia fa discutere

Cicogna in volo per Flavio Zerella e Nunzia Sansone di Temptation Island. La coppia ha annunciato su Instagram il nome scelto per la figlia che nascerà in estate. Flavio e Nunzia hanno optato per un nome semplice, elegante e soprattutto fuori dal comune. La piccola in arrivo si chiamerà Dea. Si tratta di un nome poco diffuso in Italia e collegato alle divinità femminili. È visto come un diminutivo del nome Dorotea.

Flavio e Nunzia di Temptation Island non hanno spiegato il motivo di questa scelta ma sono apparsi raggianti ed entusiasti sui social network. L’arrivo della bimba è un sogno che si realizza per la coppia, unita da più di un anno. Il nome Dea ha scatenato i follower: da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è chi invece non ha particolarmente gradito.

“Ma che nome sarebbe Dea?”, ha scritto qualcuno. “Un nome, bello originale e fuori dal comune“, ha replicato qualcun altro a favore di Nunzia e Flavio. La Sansone e Zerella hanno inoltre ricevuto l’appoggio di tanti amici di Temptation Island come Katia Fanelli e Cristina Incorvaia.

La piccola Dea nascerà a settembre. Dopo l’arrivo della bambina Flavio Zerella e Nunzia Sansone penseranno al matrimonio. Nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa proposta da parte del pr campano. Il grande giorno è stato già programmato per il 2023 quando, si spera, mascherine e contagi saranno solo un ricordo lontano.

Per quella data, poi, la figlia di Nunzia e Flavio sarà abbastanza grande per partecipare attivamente al matrimonio dei suoi genitori, che si sono conosciuti e innamorati grazie alla loro partecipazione comune a Temptation Island.

Temptation Island: la storia d’amore di Flavio e Nunzia

Nunzia e Flavio hanno partecipato a Temptation Island in due edizioni diverse. Zerella in coppia con Roberta Mercuio nel 2016. La Sansone con l’ormai ex fidanzato Arcangelo Bianco nell’estate 2019. Sia Nunzia sia Flavio hanno provato a tenere in piedi i rispettivi rapporti dopo l’esperienza nel programma ma non ha funzionato.

Grazie ad amici in comune Nunzia Sansone ha poi conosciuto Flavio Zerella: il loro amore è ufficialmente sbocciato nel 2020. Un amore grande, travolgente, che ha cambiato le vite degli ex protagonisti di Temptation Island. Subito sono andati a convivere e oggi Nunzia Sansone è incinta di Flavio. Tanti auguri!