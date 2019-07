Temptation Island, Nunzia distrutta per la sua ultima decisione

Seconda chance per Arcangelo, Nunzia attaccata dai telespettatori di Temptation Island: ha fatto la scelta sbagliata?

A Temptation Island, Nunzia ha deciso di incontrare per la seconda volta Arcangelo: pensa di aver sbagliato anche lei; una scelta, la sua, che lascia allibiti. Sembrava davvero intenzionata a non soprassedere al bacio del fidanzato con la bionda tentatrice (un tradimento vero e proprio?), ma a un certo punto ha deciso di ritornare indietro con la speranza di ricostruire qualcosa di serio con Arcangelo. Quest’ultimo, durante il secondo falò di confronto, ha spiegato di stare male e che ha capito di non aver fatto la cosa giusta. Quello che ha però lasciato perplessi è l’ammissione di colpa di Nunzia… Ma quale colpa ha? Di aver deciso di partecipare a Temptation Island?

Ultime notizie Temptation Island: piovono critiche su Nunzia

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island ci dicono qualcosa in più sul secondo falò di Arcangelo e Nunzia, ma i telespettatori proprio non ci stanno e si sono riversati sul profilo Instagram del programma per attaccare senza sosta la ragazza, rea di voler perdonare un ragazzo che l’ha tradita spudoratamente. Ecco solo alcuni degli infiniti messaggi contro Nunzia: “Senza dignità”; “Ragazze, allora ve le meritate le corna se continuate ad avere i prosciutti sugli occhi. Peggio per te se te lo riprendi”; “Ti ha tradita! Ma come si fa? La dignità!”; “Io basita! Addirittura dice di aver capito di aver sbagliato lei! Ma la dignità? Viva le donne di carattere che quando dicono basta è basta”; “Chi è causa del suo mal piange sé stesso. Cara Nunzia, a questo punto le corna te le meriti tutte”.

Nunzia e Arcangelo oggi: stanno ancora insieme o si sono lasciati?

A venire bersagliato dai telespettatori anche il conduttore Filippo Bisciglia: ha parlato di qualcosa che non si è mai visto in sei anni, ma ha deluso tutti. Cos’altro succederà durante il “viaggio nei sentimenti” delle coppie? Sicuramente assisteremo ad altri colpi di scena! Ah comunque, per chi ancora non lo sapesse, Nunzia e Arcangelo si sono lasciati davvero dopo Temptation Island!