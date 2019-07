Anticipazioni Temptation Island: Andrea stanco, Nunzia cambia idea

Temptation Island 2019 anticipazioni terza puntata: nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo

La terza puntata di Temptation Island 2019 si preannuncia ricca di avvenimenti e colpi di scena. A partire da quello che riguarda Nunzia e Arcangelo: dopo il falò anticipato la coppia napoletana era scoppiata ma la ragazza ha avuto un ripensamento. Nunzia ha chiesto alla produzione di rivedere Arcangelo, che ha accettato l’incontro. I due torneranno insieme? Molto probabilmente sì, o almeno così sussurrano i beninformati. Ma la prossima settimana si continuerà a parlare anche di Andrea e Jessica. Quest’ultima ha rifiutato il primo falò di confronto ma dopo nuovi video Andrea ha deciso di incontrare una volta per tutte la fidanzata.

Vittorio fa ingelosire Katia, Giulio Raselli conquista Sabrina

Nella terza puntata di Temptation Island 2019 – in onda lunedì 8 luglio – Vittorio comincerà a far ingelosire la fidanzata Katia. La giovane fotonica ha candidamente ammesso di non pensare al fidanzato all’interno del villaggio in Sardegna ma alcuni atteggiamenti intimi tra Vittorio e una tentatrice la spingeranno a cambiare idea. Non è cambiato invece il pensiero di Sabrina, che si è buttata tra le braccia del single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due approfondiranno il loro legame nonostante le perplessità di Nicola.

Ancora triangolo amoroso tra Massimo-Ilaria-Elena

Nella nuova puntata di Temptation Island 2019 continuerà poi il triangolo amoroso tra Massimo-Ilaria-Elena, mentre David e Cristina non risparmieranno frecciatine a distanza.