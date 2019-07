Temptation Island news, il colpo di scena è servito: Vittorio ha lasciato Katia? Il gesto

News Temptation Island, Vittorio Collina e Katia Fanelli si sono lasciati?

Non abbiamo la certezza di ciò che accadrà a Temptation Island ma le news su Vittorio Collina e Katia Fanelli, almeno stando al filmato recentemente pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5, sono tutt’altro che positive. Cos’è successo esattamente? Basta dare un’occhiata al video che trovate alla fine di questo articolo: Vittorio ha usato delle parole nei confronti di Katia che lasciano presagire che i due si lasceranno, soprattutto se pensate a quello che è successo sinora tra lui e la sua tentatrice Vanessa. Veniamo subito al dunque.

Temptation Island news, le parole di Vittorio che sorprendono

Interpellato da Filippo Bisciglia dopo aver visto un filmato in cui Katia si lasciava andare forse troppo con qualcuno dei suoi tentatori, Vittorio ha usato esattamente queste parole: “Sai la cosa che fa più pensare? A me vederla con un altro non mi fa né caldo né freddo”. Il discorso del ragazzo ci fa pensare che si sia stufato di star dietro a Katia e che quindi voglia cambiare vita iniziando a frequentare persone che lo considerino importante; il punto è: qualora fosse davvero così, e cioè che Katia e Vittorio si lasceranno, la tentatrice Vanessa si rivelerà interessata a lui oppure no? Sappiamo tutti ad esempio com’è finita tra Jessica Battistello e Alessandro Cannataro.

Le ultime anticipazioni su Temptation Island prima di stasera

Staremo a vedere insomma come si metteranno le cose tra Katia e Vittorio. Le anticipazioni sulla puntata di stasera comunque non sono affatto positive per nessuno, sia perché Ilaria e Massimo avranno un falò di confronto dai risvolti inaspettati sia perché Sabrina e Nicola sembreranno prendere strade sempre più distanti a causa dei gesti e delle parole forti di lei nei confronti di Giulio Raselli. Non ci resta che lasciarvi al video con le anticipazioni sulla nuova puntata di Temptation Island: