Temptation Island, Massimo in seria difficoltà al falò: Ilaria furiosa, reazione inattesa

Massimo e Ilaria, a Temptation Island si mette male: lei su tutte le furie

Sembra che le cose non si metteranno per niente bene tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis a Temptation Island, almeno stando alle anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5 in cui si vedono lui e lei confrontarsi al falò. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, e lo attendevamo con ansia, a dire il vero, visto che lei si è mostrata davvero presa da Javier e lui da Elena, ma non pensavamo che Colantoni avrebbe reagito così. E sì, sembra proprio che il villaggio di Temptation Island faccia vivere in una realtà completamente diversa da quella di tutti i giorni e che quindi sia difficile alla fine rendersi conto di come ci si è comportati…

Temptation Island, la reazione inaspettata di Massimo

Nel video si vede inizialmente lui commentare in modo negativo il comportamento di Ilaria con Javier: “Io adesso me ne andrei ma senza passare di là”, quindi senza tornare dalla sua Ilaria. In seguito però si vede Ilaria chiedergli di non prenderla in giro e di dire da subito tutta la verità: “Non mi prendere in giro, te lo dico da adesso, non mi prendere in giro”; a questo punto Massimo reagisce in maniera inaspettata perché nel video lo si vede chiaramente in difficoltà e tutt’altro che intenzionato a portare avanti la sua guerra alla fidanzata. Effettivamente la Teolis è sempre stata sulle sue all’inizio del programma e si è iniziata a lasciare andare davvero solo dopo aver visto le eccessive attenzioni che Massimo stava riservando a Federica prima e a Elena poi: è ovvio insomma che abbia più ragioni per attaccarlo, sebbene lei stessa si sia sciolta un po’ troppo con Javier col passare delle puntate.

Le ultime anticipazioni su Temptation Island: cosa sappiamo su Ilaria e Massimo

Non sappiamo come andrà a finire il falò di confronto tra Ilaria e Massimo alla fine di Temptation Island ma è sicuro che quanto vedremo stasera non rispecchia esattamente la realtà: è passato un po’ di tempo dall’ultimo giorno di permanenza delle coppie e dei tentatori nel villaggio e alcuni fan sembrano aver rivisto assieme entrambi; che abbiano deciso di mettere una pietra sopra a quanto accaduto a Temptation Island? Potrebbe essere; di sicuro ne sapremo di più quando Maria De Filippi li convocherà a corte a Uomini e Donne per farsi raccontare ciò che hanno vissuto. Vi lasciamo al video delle anticipazioni a cui abbiamo fatto riferimento: