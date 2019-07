Temptation Island, Jessica e Alessandro stanno insieme? Parla il tentatore

Temptation Island, Jessica e Alessandro sono una coppia? Parla il tentatore

Sembra proprio che non sia iniziata una storia d’amore tra Jessica e Alessandro dopo Temptation Island. La Battistello ha lasciato il reality delle tentazioni proprio insieme al giovane tentatore, chiudendo definitivamente la sua relazione con Andrea. La loro è la seconda coppia che si è separata durante il falò di confronto e il pubblico si è completamente schierato dalla parte del ragazzo. Ma ora sono in molti a chiedersi se Jessica sia riuscita ad avere il futuro che desiderava insieme ad Alessandro. A rivelare qualche piccolo dettaglio è lo stesso tentatore, attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Il ragazzo ammete che, sin dal primo momento, i suoi occhi sono caduti proprio su Jessica. Tra loro c’è subito stata una forte complicità e un grande feeling. Con il tempo, Alessandro pare essere riuscito a comprendere le fragilità della Battistello. Per tale motivo, ha scelto di starle vicino in questo percorso. Sin da subito, il tentatore avrebbe capito che Jessica stava vivendo una profonda crisi con Andrea.

Temptation Island, sembra che sia già finita tra Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro stanno vivendo una relazione dopo il reality? Sembra proprio che tra loro non sia nata la storia d’amore che tutti si aspettavano. Il tentatore non nega di aver provato subito una forte attrazione fisica nei confronti della Battistello, ma anche una grande sintonia e complicità. “Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, ma credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo”, afferma inaspettatamente Alessandro. Le sue parole sembrano far intendere che nella vita quotidiana non sia scattato nulla di importante. Nonostante ciò, il tentatore non nega che Jessica sia stata una persona fondamentale in questa esperienza. E di una cosa è certo: “A prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarà sempre presente qualora lei avesse bisogno di me”.

Jessica e Alessandro dopo Temptation Island: nessuna relazione?

Sembra che non sia nata una relazione tra Jessica e Alessandro dopo il reality. Avevamo già fatto questa ipotesi qualche giorno fa, attraverso qualche indizio sui social. Le parole del tentatore sembrano ora non lasciare dubbi. Nel frattempo, il ragazzo ammette di non sentirsi il responsabile della fine della storia tra Jessica e Andrea, in quanto secondo lui prima o poi sarebbe comunque accaduto.