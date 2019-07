Jessica e Alessandro, è già finita dopo Temptation Island? Gli indizi

Jessica e Alessandro si sono già separati dopo Temptation Island? Due indizi sembrano provare l’ipotesi

È già finita tra Jessica e Alessandro dopo Temptation Island? Questa è la domanda che in molti telespettatori si stanno chiedendo in attesa della messa in onda della puntata riassuntiva. Sappiamo bene che a fine reality, il pubblico viene messo al corrente di quanto accaduto alle sei coppie dopo il loro ultimo falò di confronto. I telespettatori sapranno, dunque, cos’è successo anche a Jessica Battistello e Andrea Filomena. In particolare, tutti vogliono sapere se la storia tra la ragazza e il tentatore Alessandro Zarino sia andata avanti oppure no. Come hanno notato diversi fan del programma, il giovane ha iniziato a seguire Jessica su Instagram, al contrario di lei. Infatti, tra i seguiti della Battistello, non compare Alessandro. Si ipotizza, a questo punto, che la ragazza non sia in ottimi rapporti con Zarino. Ovviamente si tratta di ipotesi, visto che non ci potranno ancora essere smentite o conferme da parte dei diretti interessati fino alla fine della messa in onda del programma.

Jessica e Alessandro: lei chiude la sua relazione con Andrea ed esce con il tentaotre

Tra Jessica e Alessandro potrebbe essere già finita. Alcuni indizi sembrano portare a pensare che i due abbiano preso strade diverse, nonostante la forte complicità nata nel villaggio delle fidanzate. La Battistello, nel suo falò di confronto con Andrea, ha chiuso la sua relazione. Attraverso questa esperienza ha compreso di avere bisogno di altro e di non voler continuare a farsi del male. Dello stesso avviso è stato Andrea, che non ha rivolto parole positive alla sua ormai ex fidanzata. Fortemente sconvolto per il comportamento tenuto da Jessica nel villaggio, il giovane è tornato da solo a casa. Invece la Battistello ha scelto di lasciare il programma insieme al tentatore Alessandro, con cui ha condiviso l’esperienza nel villaggio.

Alessandro Zarino nuovo tronista a Uomini e Donne? Il pubblico ci crede

Oltre al fattore social, un altro dettaglio sembra separare Jessica e Alessandro. Scendendo nel dettaglio, si tratta della possibile partecipazione del tentatore a Uomini e Donne. Sono tanti i telespettatori convinti che Zarino, nella prossima stagione del Trono Classico, salirà sul trono. Anche questa è solo un ipotesi, che però nel pubblico si sta facendo sempre più forte!