Temptation Island anticipazioni Sabrina: parole e gesti forti con Giulio, Nicola furioso

Anticipazioni Temptation Island, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sempre più distanti

Le ultime anticipazioni su Temptation Island pubblicate dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5 vedono Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sempre più distanti. La coppia è entrata nel programma per mettersi alla prova, vista la differenza d’età, ma pian piano stanno emergendo problemi che riguardano tanto altro: sappiamo tutti in effetti che una donna e un uomo, un uomo e un uomo o una donna e una donna possono vivere tranquillamente pur avendo molti anni di differenza, senza che ciò debba rappresentare per forza una minaccia quotidiana alla stabilità della relazione. Sabrina tuttavia sembra essere convinta del contrario, e questo lo apprendiamo proprio dal video pubblicato su Instagram.

Temptation Island anticipazioni, le parole di Sabrina che fanno riflettere

“Era – queste le parole che si sentono a un certo punto del filmato – in un rapporto più grande di lui. Punto”. La Martinengo è assolutamente sicura insomma che Nicola abbia voluto conoscere meglio la tentatrice Maddalena, spingendosi molto oltre il limite del consentito, non perché interessato a lei ma perché ingabbiato in un rapporto che, data la differenza d’età, non gli permetteva di venir fuori al meglio. Potrebbe essere, visto che Sabrina conosce Nicola meglio di chiunque altro, ma bisogna anche dire che Nicola ha iniziato a guardare le altre tentatrici solo dopo che lei si era lasciata andare con Giulio Raselli, senz’altro fra i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne (e chi se lo lascerebbe scappare?).

Sabrina e Nicola si sono lasciati dopo Temptation Island? Lui è furioso

Sempre nel filmato si vede Nicola commentare con amarezza un altro filmato: “Mi sembrava strano che ci fosse un attimo di ripensamento”; da questo capiamo che in lui c’era ancora la speranza che la Martinengo cambiasse atteggiamenti nei confronti di Giulio e che quindi si limitasse in parole, gesti e quant’altro: così non è accaduto, vista la reazione del ragazzo, e siamo proprio curiosi di scoprire stasera cosa succederà. Anche perché – e questo sarà uno dei momenti più attesi senza ombra di dubbio – durante il confronto tra Ilaria e Massimo succederà l’impensabile. Pronti per la nuova puntata di Temptation Island? Intanto vi lasciamo alle video anticipazioni su Sabrina e Nicola: