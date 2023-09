Temptation Island, Mirko e Greta: è finita. Scoop su Perla infiamma

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono lasciati? Sembra proprio di sì! La coppia nata a Temptation Island 2023 sarebbe scoppiata in modo improvviso, da un momento all’altro, dopo lo show creato sui social network. I fan della coppia speravano che sarebbe tornato il sereno dopo quanto accaduto domenica scorsa. Invece, pare che Greta abbia deciso di mettere fine alla loro relazione dopo aver fatto una scoperta legata al rapporto attuale di Mirko e Perla Vatiero. A lanciare il nuovo gossip è Amedeo Venza. Ecco cosa scrive in queste ore l’esperto di gossip:

“Storia giunta al capolinea per Greta e Mirko! Lei l’ha bloccato ovunque e da fonti vicine pare abbia scoperto che Mirko non ha mai smesso di sentire Perla”

In effetti, facendo una ricerca su Instagram è possibile notare che Mirko e Greta non si seguono più. Nell’era dei social network questo rappresenta un chiaro indizio quando si tratta di coppie scoppiate, crisi e amicizie al capolinea. Dunque, si può tranquillamente ipotizzare, anche solo con questo, che i due siano ormai distanti l’uno dall’altra. D’altronde lo sfogo a cui si è lasciata andare in questi giorni l’ex tentatrice aveva fatto pensare che a breve sarebbe arrivata un’indiscrezione del genere.

Da parte dei due diretti interessati regna il silenzio al momento. Ma questo silenzio potrebbe essere un’ulteriore conferma della rottura. Sembrano ormai lontani i tempi in cui Mirko e Greta dichiaravano amore e davano vita a grandi gesti, che spesso facevano discutere sui social network. Di un punto in bianco, a causa di quanto accaduto domenica scorsa alla Milano Fashion Week, tutto è svanito.

Per chi si fosse perso lo show sui social network, Greta è rimasta delusa per aver scoperto tramite i social che Mirko e Perla si trovavano allo stesso evento a Milano. La Rossetti, nel suo recente sfogo, ha ammesso che il problema non stava nel fatto che il suo fidanzato ha rivisto l’ex fidanzata, bensì nelle bugie che lui le avrebbe raccontato.

Intanto, il nuovo gossip parla di un rapporto ancora in piedi tra Perla e Mirko. Pare che dopo la fine del reality show, Brunetti non avrebbe mai smesso di stare in contatto con l’ex fidanzata. Eppure nello studio di Uomini e Donne i due ex avevano dato conferma di non avere alcuna intenzione di sentirsi o vedersi dopo la rottura.

Si tratta comunque di gossip da prendere con le pinze, in quanto non ci sono conferme concrete. L’unica cosa certa è che tra Mirko e Greta c’è attualmente il gelo.