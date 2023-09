Temptation Island, Mirko e Perla di nuovo insieme: lo sfogo di Greta

In questi giorni, moltissime persone sono accorsi a Milano per assistere alla settimana della moda. Il capoluogo lombardo si è letteralmente riempito di turisti, star mondiali, modelli e influencer. Tra i tanti vip presenti, c’erano anche i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island: da Francesca e l’ex fidanzato Manuel, a Isabella e Manu, fino al triangolo formato da Perla, Mirko e Greta. Com’è noto, dopo una relazione di 5 anni, Mirko e Perla hanno lasciato Temptation Island separati e subito dopo la fine del programma Mirko ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla ha iniziato a frequentarsi con il tentatore Igor.

In occasione della Fashion Week, Mirko ha raggiunto Greta a Milano, dopo aver passato diversi giorni separati. Sui social, i due si sono mostrati spesso insieme tra sfilate, cene e feste. Dall’altra parte, anche Perla è accorsa nella capitale della moda. Tuttavia, al suo fianco non c’era Igor, bensì le amiche di Temptation, Francesca e Isabella. Ecco che, però, ieri, 24 settembre, i due gruppi si sono uniti. Difatti, l’ex coppia Mirko e Perla è stata beccata insieme ad una sfilata di moda. A confermare il tutto ci ha ben pensato Perla, che ha condiviso dei video nelle storie Instagram, in cui nello sfondo appare proprio il suo ex compagno.

Peccato che, durante tale anteprima di moda, Greta, in realtà, non era presente. L’influencer ha ricevuto molti messaggi e segnalazioni sui suoi social e, per questo, è voluta intervenire e dire la sua sull’intera vicenda. Ecco cosa ha detto in un video:

Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri sera scrivendomi che è stato fatto appositamente per hype, non lo so e neanche mi interessa. Vi avevo chiesto esplicitamente di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò, sicuramente non ho voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna. Ora prendo la giornata un po’ per me. Ne ho bisogno.

Nonostante avesse detto di volerne restare fuori, la Rossetti è tornata sull’argomento poco dopo, condividendo questo sfogo nelle sue storie Instagram:

Ci tengo a precisare l’ultima cosa, per me non c’è nessun problema che due ex sono nello stesso posto, anzi sono io la prima e ve l’ho sempre detto. Il problema che mi state sottolineando voi sono i video che pensate sono fatti palesemente per hype includendo anche me in questo, quando vi ho chiesto già qualche giorno fa di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente quindi non sapevo neanche dell’esistenza di questi video in quanto non sono stati fatti da me e neanche sapevo.

Dunque, Greta sembrerebbe non aver preso affatto bene l’incontro tra Perla e Mirko, insinuando tra le righe che il tutto sia stato fatto per hype. Non è chiaro al momento quale sia la situazione tra Greta e Mirko. Ieri sera, dopo l’accaduto, entrambi hanno pubblicato delle storie abbastanza sospette. L’ex tentatrice ha postato un video del suo cane con scritto “L’unico amore della mia vita”; mentre Brunetti ha condiviso una citazione in cui si legge “Chi non vede la sostanza si merita l’apparenza”.

Da allora, però, Mirko è rimasto in silenzio e non ha ribattuto alle storie di Greta. A questo punto, non resta che attendere per vedere cosa succederà e scoprire se la storia tra i due potrebbe essere giunta ufficialmente al capolinea.