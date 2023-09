Temptation Island, Greta e Mirko contro Perla: insulti e minacce

Sembrano essere proprio degenerate le cose tra gli ex protagonisti di Temptation Island, Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Lo scontro è iniziato qualche giorno fa, quando Perla ha pubblicato un Tiktok in cui insinuava che la relazione tra l’ex fidanzato e nuova ragazza fosse finta. Ovviamente, non è passato troppo tempo prima che arrivasse la risposta di Greta e, da lì, è iniziato un botta e risposta a suon di frecciatine e Tiktok tra le due. Tuttavia, la situazione ha preso una piega alquanto spiacevole dopo l’ultimo video pubblicato dall’ex tentatrice, con scritto “Quando vedo passare la sua ex” e in cui la si vede recitare queste parole: “Oddio che brutta, Ho visto la morte sotto forma di ragazza. Una ragazza così brutta…”. Il tutto, infine, accompagnato da un conato di vomito.

Allora io sono piena dei dissing tra lei e Perla ,,,, ma Greta è una grandissima sfigata !pic.twitter.com/Ad3l9FFi1V — MariaB.???? (@b98_maria) September 5, 2023

Insomma, un gesto veramente poco elegante, che ha indignato moltissime persone. Difatti, Greta ha ricevuto una pioggia di critiche da parte del mondo del web, alle quali ha risposto affermando che non si stesse riferendo a Perla, ma che stesse parlando in maniera generale. Ma, non è bastato questo per placare lo sdegno degli utenti. Ecco che, allora, ha deciso di replicare la stessa Perla, che ha pubblicato un video sfogo sul suo profilo Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha commentato dicendo di non voler rispondere per non abbassarsi ai suoi livelli e insinuando che la Rossetti stia facendo questi tipi di video riferiti a lei solamente per avere più visualizzazioni. “Dà sfogo a questa sua ossessione”, ha poi aggiunto.

A questo punto, ha deciso di intervenire nella vicenda lo stesso Mirko, che fino ad ora era rimasto in silenzio. Quest’ultimo è sceso in difesa della sua attuale fidanzata, accusando la sua ex di voler passare per finta vittima e di star fomentando il web contro Greta. Non solo, ha fatto anche delle pesanti insinuazioni, minacciando di svelare tutta la verità su Perla mettendo un countdown, la cui data di scadenza è il prossimo lunedì, 11 settembre. Secondo alcuni, si starebbe riferendo alla messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, nella quale è stato ospite proprio insieme a Greta e Perla. Ad ogni modo, ecco le sue parole: