Temptation Island, volano frecciatine tra Perla e Greta: i dettagli

È passato più di un mese dalla fine di Temptation Island, ma le tensioni tra i protagonisti dell’ultima edizione sembrano essere ancora molto alte. Una delle storie che ha appassionato maggiormente i telespettatori è stata sicuramente quella tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due, dopo cinque anni di relazione, hanno lasciato il programma separati. Non solo, entrambi hanno iniziato nuove frequentazioni: lei con il tentatore Igor Zeetti e lui con Greta Rossetti. Più che una frequentazione, quella tra Greta e Mirko è diventata presto un’importante storia d’amore: i due hanno subito dichiarato di essere innamorati e si sono persino fatti un tatuaggio insieme.

Tuttavia, negli ultimi giorni hanno iniziato a diffondersi alcune voci di crisi per la coppia, dato che l’ex tentatrice è stata vista trascorrere diverso tempo con una sua vecchia fiamma, ovvero l’ex tronista Eugenio Colombo. A placare il gossip ci ha pensato Mirko, che su Instagram ha dichiarato di non aver alcun problema a riguardo e ha continuato a ribadire che la storia con Greta procederebbe a gonfie vele. A questo punto, è voluta intervenire direttamente l’ex fidanzata di lui, Perla, che in un ironico Tiktok ha fatto ben capire quale sia il suo pensiero.

“Quando tutti mi ripetete che la loro storia è finta”, ha scritto nel video Perla, accompagnata da un audio che dice “A dire la verità, non me ne frega un ca**o”. Insomma, viene da sé che il volto di Temptation non crederebbe alla veridicità della storia del suo ex ragazzo. Ovviamente, il gesto di Perla non è passato inosservato agli utenti e in molti hanno subito avvertito Greta. Quest’ultima ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio arrivatele da una sua seguace che parlava proprio di questo argomento. “Greta. Comunque fate invidia a tutti. Perla è da ieri che pubblica TikTok riferiti a voi. Guarda ora”, si legge nella storia, alla quale la Rossetti ha aggiunto una faccina che ride.

Ma, non è finita qui. Per rispondere alla frecciatina di Perla, Greta ha pubblicato a sua volta un Tiktok con scritto: “Quando non hai altri contenuti da portare se non quelli in cui parla di te”. “Hanno aperto il circo”, ha poi aggiunto come didascalia al video. L’insinuazione della Vatiero sembra non essere proprio andata giù all’ex tentatrice, che ha subito pubblicato un secondo TikTok, in cui si legge: “Quando voglio far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te”.

Questione di poco tempo e prontamente è arrivata la replica di Perla, sempre su TikTok. La protagonista di Temptation Island ha condiviso un video ironico in cui canta una canzone napoletana, dalle cui parole fa ben intendere di non aver mai calcolato Greta e di non avere interesse nel parlare di lei. Insomma, un botta e risposta a suon di TikTok tra le due. In tutto ciò, Mirko Brunetti non ha ancora espresso la sua opinione e chissà se presto deciderà di replicare alla frecciatina della sua ex fidanzata.