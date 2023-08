Temptation Island, Greta con Eugenio Colombo: Mirko interviene

In questi giorni sul web si torna a parlare di Mirko Brunetti e Greta Rossetti, per i telespettatori di Temptation Island. La coppia nata nel reality delle tentazioni di Canale 5 continua a generare polemiche, di cui questa volta è protagonista Eugenio Colombo. Ma cosa c’entra l’ex tronista di Uomini e Donne con loro? Ebbene lui e Greta hanno avuto una brevissima relazione qualche tempo fa. Tra loro, dopo la rottura, è nato un bel rapporto di amicizia, tanto che trascorrono diverso tempo insieme, anche in presenza dei figli che lui ha avuto con Francesca Del Taglia.

Proprio in questi giorni, Greta è stata avvistata insieme a Eugenio e sui social network hanno iniziato a girare varie foto. Molti si sono chiesti cosa ne pensa Mirko Brunetti di tutto questo. Cosa sta davvero accadendo? C’è chi ha anche ipotizzato che la sua storia con la Rossetti sia giunta al capolinea dopo aver scoperto i suoi incontri con l’ex fidanzato Eugenio Colombo. Tale ipotesi non corrisponde affatto alla realtà. Infatti, tra Mirko e Greta tutto procede a gonfie vele.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Brunetti spiega che con l’ex tentatrice di Temptation Island tutto va benissimo. Spiega di aver trascorso con lei, dopo la rottura con Perla Vatiero, dei mesi bellissimi, durante i quali non si sono mai separati. Nonostante ciò, non può negare che ci sono stati i primi litigi, in quanto si stanno ancora conoscendo.

E mentre per Perla la frequentazione con l’ex tentatore Igor si fa sempre più seria, Mirko e Greta sono molto più avanti. Lui parla di complicità e ammette di non poter chiedere di meglio. Ma cosa pensa del rapporto che la Rossetti ha con il suo ex fidanzato Eugenio Colombo? Finalmente Mirko svela ai suoi fan cosa sta davvero accadendo.

Innanzitutto, fa notare di aver letto tantissime indiscrezioni in questi giorni. Non ha voluto rispondere, fino a ora, perché non gli piace dare spiegazioni. Ma crede di dover ora spiegare come stanno le cose, visto che le polemiche aumentano sempre di più.

“Comunque, in ogni caso, io ero e sono a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena, oggi ero in chiamata con Greta. Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie e io le ho parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete”

Nessun problema per Mirko, in quanto Greta ed Eugenio Colombo hanno solo un rapporto d’amicizia. Lei stessa aveva spiegato di aver mantenuto con i suoi ex fidanzati dei rapporti sereni. Stessa cosa è accaduta con l’ex tronista, con cui tra l’altro non ha condiviso chissà che relazione. Intanto, Brunetti è tranquillo e sereno, poiché non ha alcun dubbio su quella che oggi è la sua fidanzata.