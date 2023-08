Temptation Island, Perla e Igor insieme? Ecco la verità

Sono passate poche settimane dalla fine dell’undicesima edizione di Temptation Island e alcuni dei suoi protagonisti stanno ancora facendo parlare di sé. Tra questi ci sono Mirko e Perla, la cui lunga storia d’amore si era conclusa davanti alle telecamere del reality condotto da Filippo Bisciglia. Mentre Mirko aveva iniziato una relazione, apparsa sin da subito molto seria, con l’ex tentatrice Greta, Perla aveva intrapreso una frequentazione con l’ex tentatore Igor Zeetti.

Perla e Igor: la storia social lascia pochi dubbi

Ebbene, sembra proprio che Perla e Igor stiano insieme. L’ex concorrente di Temptation Island ha recentemente pubblicato una storia su Instagram dove la si vede baciare appassionatamente l’ex tentatore. I due si erano già avvicinati nel corso del reality, ma ora sembra che abbiano fatto passi in avanti.

Nelle successive stories, Perla ha invece risposto alle domande di alcuni follower. L’ex Temptation Island ha spiegato di star pian piano ritrovando una sua serenità. Ben presto si è arrivati a parlare dell’esperienza nel reality di Canale 5. Quando un utente le ha chiesto se ci fosse stato qualcosa, nel suo percorso, che avrebbe preferito fare o non fare, Perla è stata molto chiara a riguardo: “Non cambierei nulla, anzi rifarei tutto con la stessa energia“. Perla ha poi spiegato di esser andata a riprendere le sue cose da casa di Mirko, ironizzando anche sul rapporto che ora c’è con l’ex fidanzato: “Ci sentiamo tutti i giorni” ha scritto, accompagnando la frase con emoji che ridono.

Mirko non dimentica Perla: le sue parole

Mirko e Perla, come detto, avevano concluso la loro esperienza a Temptation Island con la decisione di mettere un punto alla loro storia d’amore, caratterizzata da cinque anni di relazione e quattro di convivenza. A far discutere, in particolare, era stata la velocità di Mirko nell’archiviare un legame dalla durata importante, cimentandosi subito in una nuova storia con Greta. Nonostante le perplessità suscitate da questa scelta, Filippo Bisciglia, in un’intervista, prese le difese della neo coppia, spiegando di credere nel colpo di fulmine.

Di recente, ad ogni modo, Mirko era tornato a parlare di Perla, affermando di non aver dimenticato i momenti vissuti con l’ex fidanzata. Tra i due, aveva spiegato, ci sarebbe dovuto essere un incontro chiarificatore dopo il reality, che non si sarebbe svolto per via di un cambio di programma.