Temptation Island, Mirko Brunetti non dimentica Perla: le sue parole

L’undicesima edizione di Temptation Island si è conclusa recentemente e ben cinque delle sette coppie che vi hanno preso parte sono scoppiate. Tra queste c’è stata anche quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Arrivati in Sardegna con cinque anni di relazione e quattro di convivenza alle spalle, i due avevano messo fine alla loro storia davanti alle telecamere del reality Mediaset. Usciti dal programma, Mirko ha intrapreso una relazione con l’ex tentatrice Greta e, recentemente, è tornato a parlare dell’ex fidanzata. Ecco cosa ha detto.

Mirko parla di Perla: ecco cosa prova per lei

Nonostante Mirko e Perla si fossero lasciati, a far discutere era stata la rapidità del ragazzo nell’archiviare una storia così importante, intraprendendo una relazione con Greta che sembrerebbe già molto seria. I due, infatti, condividono già un tatuaggio che ha suscitato un po’ di ironia sul web. Recentemente, Mirko ha anche risposto alle domande dei suoi follower, parlando di Perla. L’ex concorrente ha quindi svelato cosa prova attualmente per l’ex fidanzata:

“Voglio essere chiaro e libero di rispondere senza problemi. Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver dato tutto quello che potevo in questi cinque anni. Soltanto che cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Momenti che non dimentichi, che lasci dentro. Li vedi in maniera diversa e diventano un bagaglio di vita, di esperienza. Ma non si può dimenticare una relazione o una persona con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose“.

Mirko ha poi fatto chiarezza su quanto accaduto a Temptation Island, spiegando come la coppia avesse già alcuni problemi prima di presentarsi al reality condotto da Filippo Bisciglia: “Nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione. I venti giorni che avete visto sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c’erano, sennò non stavamo all’interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì” ha spiegato.

Tra Mirko e Perla, ha rivelato l’ex concorrente, ci sarebbe dovuto essere un incontro chiarificatore dopo Temptation Island che poi non c’è più stato per via di un cambio di programma. L’ex coppia si è sentita solamente al telefono, ma dal vivo non si è più incontrata: “In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo e dopo non c’è più stato modo di fare un confronto in maniera matura. Questo è. Io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto, a parlarle. Poi non ci siamo visti ma in ogni caso abbiamo avuto dei confronti al telefono“.

Perla non si espone, il parere di Bisciglia su Mirko e Greta

Perla, invece, sta gestendo la fine della relazione con Mirko in modo diverso. Attraverso le sue Instagram stories ha recentemente spiegato di star riorganizzando la propria vita, visto che fino a non molto tempo fa conviveva con Mirko, e di essersi dedicata al lavoro. Su quanto accaduto con l’ex fidanzato, tuttavia, Perla ha fatto capire di non volersi ancora esporre.

A “difendere” Mirko e Greta dalle tante perplessità che la loro relazione ha suscitato ci aveva pensato Filippo Bisciglia. Il conduttore televisivo, in una recente intervista, aveva spiegato di credere al colpo di fulmine tra l’ex concorrente e l’ex tentatrice di Temptation Island, convinto che l’amore non vada giudicato.