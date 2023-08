Temptation Island, Perla: silenzio tombale su Mirko. Svelato perché

Perla Vatiero dopo Temptation Island 2023 non se la sente ancora di esporsi su quanto accaduto. L’ex protagonista dell’11esima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, non lo cita direttamente, ma si riferisce chiaramente a Mirko Brunetti. La loro relazione è giunta al capolinea durante il falò di confronto anticipato e forse anche un po’ prima. Infatti, lui era apparso parecchio coinvolto con Greta Rossetti, negli ultimi giorni nel villaggio, tanto che oggi formano una coppia.

Perla ha lasciato il programma con Igor Zeetti, invece. Ma va precisato che sta gestendo la fine della loro relazione in modo diverso. Infatti, Mirko si è lasciato andare completamente con Greta. Insieme appaiono innamorati sui social network e condividono già un tatuaggio. Sono state fatte le presentazioni in famiglia, ma non mancano le polemiche. Molti telespettatori si chiedono come sia riuscito Brunetti a voltare pagina così velocemente e in modo così importante dopo anni di relazione con un’altra persona.

E mentre lui non si fa troppi problemi a rispondere alle domande dei fan, Perla dopo Temptation Island non ha ancora intenzione di esporsi. A confermare questo è stata lei stessa in queste ore. La Vatiero si sta frenando, per il momento, perché proprio non se la sente di affrontare tutto sui social network. Ma non esclude che un giorno riuscirà a farlo.

Innanzitutto, attraverso le Instagram Stories, Perla ammette che “non è semplice” affrontare le giornate in questo periodo. Ora sta pensando a riorganizzare la sua vita, visto che fino a poco tempo fa conviveva con Mirko da anni. Inoltre, si sta dedicando al lavoro. In tutto questo le fa molto piacere ricevere messaggi di sostegno da parte del pubblico che si è affezionato a lei.

Ci tiene, per questo, a ringraziare tutti coloro che le stanno inviando messaggi “super positivi”, che le danno “tanta forza”. A questo punto del discorso, Perla fa notare che molti fan le chiedono di aprire una box delle domande, così che possa rispondere pubblicamente alle loro curiosità. Ma per il momento il pubblico che la segue dovrà aspettare:

“Devo essere sincera, al momento non me la sento, perché sicuramente nella risposta uno deve esprimere la verità di quello che pensa. Al momento, io non mi sento di espormi. Già sto passando anche un periodo abbastanza complicato. Non mi sento di farlo”

Queste le parole con cui la Vatiero conferma di non voler parlare di quanto accaduto. Certo a molti apparirà strana la parola “espormi”, visto che ha preso parte a un programma televisivo dove ha esposto a tutta Italia i suoi problemi di coppia. Nonostante questo, c’è da dire che questo non è un periodo facile per Perla ed è anche giusto che si prenda i suoi tempi per dare delle risposte. Non ha risparmiato una frecciata a Mirko e Greta, con un video condiviso con Francesca Sorrentino. Ma effettivamente, finora, ha preferito restarsene in silenzio sulla questione.