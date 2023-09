Temptation Island, Perla vs Mirko: De Filippi si schiera e tronca

Per i fan di Temptation Island è arrivato il momento di assistere al confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Uomini e Donne. I due si sono presentati nella prima puntata della nuova edizione del programma di Canale 5 rispettivamente con Igor e Greta Rossetti, in presenza anche di Filippo Bisciglia. Un gesto di Perla ha subito attirato l’attenzione del pubblico presente e di Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, la Vatiero è entrata in studio e si è ritrovata di fronte a Mirko e Greta. Prima di sedersi ha stretto la mano alla Rossetti, attuale fidanzata del suo ex fidanzato.

Il gesto ha generato l’applauso da parte dei presenti in studio. E Maria ha fatto notare quanto accaduto: “Quindi Perla la prima cosa che hai fatto è dare la mano a Greta… Solitamente non accade, per questo è partito l’applauso”. La stessa conduttrice sembra essere rimasta particolarmente colpita da questo gesto. “Il problema ce l’ho con lui, non con lei”, ha dichiarato la Vatiero, per spiegare il suo gesto. E sui social network i telespettatori hanno ricordato lo scontro a distanza che le due hanno avuto nei giorni scorsi.

De Filippi è ancora intervenuta per far notare l’atteggiamento della Vatiero, che ha deciso di spostarsi per sedersi di fronte a Mirko: “Greta, Perla ha un carattere importante diciamo così, ben definito”. Ed ecco che nello studio di UeD i due ex fidanzati hanno discusso animatamente su cosa è accaduto dopo la conclusione di Temptation Island.

Perla avrebbe voluto avere un confronto con Mirko faccia a faccia dopo quanto successo nel reality show. Lui ha portato avanti le sue motivazioni. Anche ‘Queen Mary’ ha fatto notare che probabilmente incontrandosi dopo il programma avrebbero spento un po’ la rabbia. Perla è certa che Mirko avrebbe dovuto avere un po’ di tatto, visto che si era appena conclusa la loro relazione di 5 anni.

In particolare, la Vatiero si riferisce ai gesti che Brunetti ha riservato a Greta, dicendosi innamorato e facendo addirittura un tatuaggio in comune. A questo punto, è intervenuta nuovamente Maria, cercando di spiegare il punto di vista di Perla, nel dettaglio. A detta di molti telespettatori, è chiaro che alla De Filippi piaccia molto la Vatiero:

“Lei penso che non avesse consapevolezza, vedeva problemi che pensava di risolvere. Lei, secondo me, non si aspettava che a un certo punto che tu avresti ritrovato se stesso con Greta. Lei non si aspettava che sarebbe finita la storia così. Io sono contenta quando, tu Mirko, dici che provi del bene per lei. So che sei un bravissimo un ragazzo, buono come il pane. Non penso che tu abbia scelto per cinque anni una persona cattiva. Capisco che alcuni suoi lati possano sembrare importanti e faticosi. Ma se tu corri da Greta è perché sei innamorato di lei. Dal punto di vista della tua ex fidanzata, è una botta, sebbene neanche lei sia uscita da sola”

Maria crede che sia normale che Perla è ancora arrabbiata con Mirko per quanto accaduto. Non solo, la padrona di casa ha fatto nuovamente notare il gesto della Vatiero quando è approdata in studio. “Sarebbe bello anche che lo facesse sui social e non solo davanti alle telecamere”, ha però affermato Mirko. Ma ormai sembra che la conduttrice abbia troncato così possibilità di avviare uno scontro tra i due ex fidanzati.

Il confronto si è poi concluso così. Gianni Sperti ha consigliato a Perla e Mirko di fare un ultimo ballo al centro studio. Ma, come ha fatto notare la conduttrice, questo non sarebbe stato piacevole per entrambi. Alla fine, Mirko si è alzato e ha salutato col bacio l’ex fidanzata, ricevendo l’applauso dei presenti.