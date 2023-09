Temptation Island, Mirko e Perla: Greta “sotto shock”. È show

Continua lo show sui social con protagonisti Mirko, Greta e Perla di Temptation Island 2023. I primi due formano una coppia da quando si è concluso il reality delle tentazioni, ma pare che quella grande storia d’amore di cui hanno parlato potrebbe presto giungere al termine. Il teatrino va avanti con Brunetti che questa mattina si è lasciato andare a un piccolo sfogo, che non mette sicuramente in bella luce quella che dice essere la sua fidanzata.

Per chi non avesse seguito i battibecchi social degli ultimi giorni, è uscito fuori che Mirko e Perla si sono visti durante una sfilata della Milano Fashion Week. Greta ha saputo del loro incontro tramite Instagram e pare che abbia ricevuto da parte di Brunetti solo bugie sulla questione. Ed ecco che oggi Mirko ha spiegato di essersi preso del tempo perché la situazione (che hanno creato loro stessi) non lo fa stare bene.

La sua priorità era quella di chiarire con Greta “e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto”. Non solo, ha spiegato di essersi accertato di non andare all’evento a Milano nello stesso orario di Perla, con cui dopo Temptation Island ha chiuso ogni rapporto. Detto ciò, Brunetti ha dichiarato che non avrebbe mai immaginato “di dover giustificare niente del genere”. A questo punto, ha puntato il dito contro Greta:

“Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene e uscite con EX e averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”

Temptation Island: Greta e Mirko si sono lasciati? Lei una furia

Non appena ha visto la Storia condivisa da Mirko, Greta si è lasciata andare a un lungo sfogo. “Sono sotto shock, non voglio fare vittimismo…”, così ha dato inizio alla sua replica. Dopo di che, ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto e cosa le ha dato davvero fastidio, parlando di bugie raccontate appunto da Brunetti sull’incontro avvenuto con Perla Vatiero alla sfilata:

“Mi fa anche schifo la cosa che devo replicare qua, ma devo difendere assolutamente la mia immagine. Non so come gli sia venuto in mente di fare una cosa del genere, è proprio fuori di testa. Ha sbagliato, ma non ad andare all’evento e a vedersi con Perla, perché per me non c’è assolutamente nessun problema, lui lo sa benissimo. Anzi, gli ho consigliato io di parlarci, di vederla e di chiarire. Sono la prima ad avere un bel rapporto con i miei ex. A differenza sua, se vedo un mio ex o un mio amico o se vada a fare una serata, lui è il primo a saperlo. Io, invece, non lo sapevo”

Greta ha ribadito di essere arrabbiata per le bugie che Mirko le avrebbe raccontato sulla sfilata. Lui pare sapesse che ci sarebbe stata Perla all’evento, ma avrebbe preferito non parlarne con l’ex tentatrice di Temptation Island. Non solo, lui avrebbe salutato la Vatiero, mentendo in seguito a Greta. “Ho saputo tutto tramite delle Storie”, ha spiegato la Rossetti, la quale ha chiesto ai suoi fan di mettersi nei suoi fan. Lo sfogo è andato avanti, con l’ex tentatrice che ha svelato un ulteriore retroscena:

“Mi ha raccontato tutte queste piccole bugie. È normale che tu da donna non ti fidi, quando veniamo già da un episodio di bugia, che mi disse un po’ di tempo fa e che ora non sto qua a raccontarlo perché sono una signora. Mi dispiace fare questa buffonata, ma essendo che ha tirato fuori i nostri problemi sui social, io mi devo difendere”

Non si sa quale sia questa “grande bugia” che nei giorni scorsi Mirko le avrebbe raccontato. Il problema per Greta, come lei stessa ribadisce, non è legato assolutamente al fatto che ha rivisto la sua ex Perla: “Togliamo questa cosa che Greta vede i suoi ex e lui non può farlo. Lui è liberissimo e lo sa benissimo”.

Altro errore commesso da Mirko è quello di aver pubblicato stamattina sui social network il suo pensiero, anziché chiamarla in privato. La Rossetti si è sentita infangata e così ha deciso di difendersi pubblicamente. Infatti, Greta ha precisato che non avrebbe voluto farlo, in quanto avrebbe preferito chiarire con lui.

“Non ho mai detto: la mia relazione è finita. Lui ha creato questo… Io voglio già dissociarmi. Mi fa schifo e male soprattutto”, ha dichiarato. La Rossetti ha concluso lo sfogo chiedendo ai fan di non parlare più della questione e di non inviarle più nulla che riguarda ciò.

Temptation Island: il commento di Perla dopo il caos

E, ovviamente, non poteva mancare un commento di Perla in tutto questo show. Nella giornata di ieri, la Vatiero ci ha tenuto a precisare su Instagram che non c’è stato assolutamente alcun accordo tra lei e Mirko: “Mi sembra davvero una PAZZIA”. Pare che giri la voce che i due abbiano ancora una relazione e che stiano cercando solo visibilità con la complicità di Greta. Perla ha smentito questo e ha ribadito di aver presto parte all’evento della Milano Fashion Week con un’altra persona e non con Brunetti. A questo punto, Perla si è scusata anche con Greta:

“Non era mia intenzione inquadrarlo nel video della storia, ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e, anzi, chiedo scusa anche a Greta se ha potuto darle fastidio… dopo tutto quello che è successo, ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di 5 anni, anche perché abbiamo chiarito telefonicamente”

Infine, Perla ha assicurato di non voler essere la causa di litigi tra Mirko e Greta. Non solo, ha promesso che sarà più attenta, così da evitare certe situazioni.