Temptation Island, Manuela dopo il caos con Luciano: drastica decisione

Non poche polemiche per Manuela Carriero e Luciano Ponzo dopo Temptation Island. In particolare, oggi lei si lascia andare a un duro sfogo, rivelando di aver preso una decisione proprio per questo motivo. I due hanno partecipato alla passata edizione del reality delle tentazioni, l’ultima prima che avvenisse la pausa. Infatti, questa è la prima estate, dopo tanti anni, che il pubblico di Canale 5 ritrova sul piccolo schermo coppie pronte a mettere alla prova il loro amore. Tra queste, nella scorsa edizione, c’era quella composta da Manuela Carriero e Stefano Sirena. La loro relazione ha subito, però, troppi colpi negativi ed è arrivata la rottura.

Lei ha subito avviato una storia d’amore con Luciano, colui che le è stato a fianco nel villaggio delle fidanzate, nel ruolo di tentatore. Tra loro sembrava essere nata una relazione solida e loro sui social apparivano affiatati. Ma solo qualche mese fa hanno iniziato a circolare le voci sulla rottura. Sono poi arrivate le conferme sulla crisi, ma non si è mai effettivamente compreso cosa sia accaduto davvero. Era uscita fuori anche un’indiscrezione secondo cui Luciano Ponzo si dichiarava ormai single.

Non sono mancate le critiche per questa coppia nata a Temptation Island. Feroci attacchi, con cui li accusavano di essere solo interessati ai follower su Instagram. Sono stati additati come persone finte, in cerca di visibilità. Da più di un mese su Luciano e Manuela non spuntano gossip. Neanche i due diretti interessati hanno fatto trapelare chissà che. Intanto, continuano a seguirsi sui social e a scambiarsi like, come a dimostrazione che tra loro sia tornato il sereno.

Ma Manuela Carriero appare sempre più assente e foto insieme a Luciano non compaiono più nel suo profilo. Oggi a rivelare, con un lunghissimo sfogo, cosa sta accadendo è lei stessa. Ammette di ricevere continuamente messaggi per via della sua poca presenza sui social. Ha preso questa decisione, non per coloro che la seguono, “ma a causa di alcune persone che purtroppo vivono invidiando e giudicando me, quello che ho, quello che faccio”.

Ci tiene a precisare che non vive di social e di essere una persona normale. Pertanto, può anche decidere di non pubblicare nulla per giorni, come è libero di fare chiunque. La Carriero spiega di avere un legame speciale con le persone che la seguono con affetto. C’è chi, però, le invia messaggi poco carini, con attacchi e accuse, abbastanza spesso.

“Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata. […]. Scrivere sempre le stesse cose sotto i post ad un certo punto diventa ridicolo, pesante e addirittura maleducato specialmente da chi non mi segue e non mi ha mai scritto. Prima la gente si lamentava per il troppo amore ora si lamenta perché non vede più nulla”

Non finisce qui, Manuela di Temptation – che potrebbe nuovamente tornare nella programmazione di Mediaset in futuro – parla di difficoltà che avrebbe nel privato. Proprio per questo motivo, preferisce oggi evitare di essere molto attiva sui social.

“A causa di problemi miei personali e situazioni delicate ho deciso di pubblicare il meno possibile la mia vita privata, almeno finché alcune persone la smetteranno di mettermi i bastoni fra le ruote e si faranno una vita. Per il resto chiedo ad alcune persone di smetterla di scrivere idiozie sotto i post, in direct e su alcune paginette di finti gossip”

Detto ciò, la Carriero sembra voler rispondere a chi accusa lei e Luciano Ponzo di aver creato determinate dinamiche per guadagnare con i loro profili social. Infatti, ci tiene ad affermare che sta benissimo ed è felicissima. Sa ciò che fa e sottolinea: “Non ho bisogno di niente e di nessuno, sono indipendente da quando avevo quindici anni. Nessuno prende per i fondelli nessuno. Non potete dare giudizi da due storie”.

Manuela crede che “parecchia gente” dovrebbe rendersi ciò delle parole usate sui social “perché pare sia rimasta nel medioevo”. E, infine, aggiunge: “Instagram per alcune persone è un mezzo di comunicazione lavorativo Quindi si opta per pubblicare soltanto foto professionali. Smettiamola di fare i santi i moralisti, psicologi, tuttologi, finti gossipari parlate di gente e situazioni che non conoscete”.

Questa decisione di allontanarsi un po’ dai social rende la Carriero sicuramente più felice: almeno, secondo quanto lei stessa oggi scrive, vive meglio!