Temptation Island, Luciano e Manuela: crisi finta? L’accusa di un ex volto

Cominciano a spuntare i primi gossip secondo i quali i due starebbero fingendo di essere in crisi per un motivo ben preciso…

Manuela e Luciano stanno fingendo di essere in crisi? Questa è l’accusa del giorno alla coppia che si è formata nei villaggi di Temptation Island. Sembravano essere anime gemelle nel corso del reality show e hanno convinto anche i più scettici quando si sono fidanzati subito dopo il programma. Per molti, infatti, Luciano stava solo recitando il ruolo di tentatore: invece no. Luciano Punzo e Manuela Carriera sono diventati inseparabili dopo il programma, sembravano proprio essersi trovati in mezzo a tanta gente ma pare che anche loro stiano attraversando un periodo di crisi, come può capitare a qualsiasi coppia. C’è però chi non crede a questa crisi.

Nelle scorse ore i due sono intervenuti sui rispettivi social per dare la loro versione della vicenda. Tutto perché è stato Amedeo Venza a rendere nota la crisi di Manuela e Luciano, e loro non l’hanno presa proprio bene. Così sono arrivate le reazioni, diverse tra loro. Manuela ha parlato di un allontanamento del quale però non è ancora pronta a parlare. Luciano ha spiegato di voler stare solo per un po’, per questo partirà con un amico per un percorso spirituale. Nel frattempo è arrivata anche la reazione dell’ex di lei, Stefano Sirena.

La notizia è stata ripresa ovviamente da tutti i siti di gossip e sotto a un post Instagram di Isa e Chia è arrivata l’accusa a Luciano Punzo e Manuela Carriero. Tra i commenti, infatti, è spuntato quello di un ex volto di Temptation Island: si tratta di Anna Ascione, che si è fatta un’idea ben precisa di tutta questa situazione. Ha commentato un post sulla crisi di Luciano e Manuela così: “Per prendere follower. Infatti hanno chiuso entrambi i profili”.

Dunque secondo la Ascione, che ha partecipato all’edizione di Temptation Island con Carlotta Dell’Isola e Nello, i due starebbero attirando l’attenzione per crescere sui social. Per questo avrebbero reso i loro profili privati: così facendo, infatti, chi vuole curiosare e avere aggiornamenti sulla loro relazione deve inviare la richiesta. E diventare un follower. Una volta reso di nuovo pubblico il profilo, in effetti, quei follower non vanno via e sebbene qualcuno potrebbe smettere di seguirli ci sono sempre coloro ai quali sfugge oppure che si abituano a seguirli e quindi restano follower. Manuela e Luciano sarebbero in crisi per visibilità, secondo la Ascione: arriverà la replica dei due?