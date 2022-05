Temptation Island, Luciano e Manuela vicini all’addio: è crisi profonda

Manuela Carriero e Luciano Punzo, coppia sbocciata lo scorso anno a Temptation Island (Canale Cinque), stanno vivendo una forte crisi sentimentale. A riferirlo è un amico, Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram. Con una Story, Venza ha spiegato che la coppia sta attraversando un periodo molto delicato, segnato da questioni personali. Queste sarebbero all’origine dell’allontanamento. Non è chiaro se la love story sia giunta definitivamente al capolinea oppure se abbia qualche possibilità di riprendere quota. Quel che è certo è che non naviga in buone acque. A far pensare che al momento le strade degli ex volti di Temptation Island si siano separate sono stati anche i diretti interessati che sui social si sono resi protagonisti di inequivocabili gesti che spingono a credere che lo strappo sarà difficile da ricucire.

Luciano Punzo e Manuela Carriero, qualcosa si è rotto: cosa sta succedendo

Poco prima della confessione di Amedeo Venza e sempre lungo la giornata di ieri, Manuela ha pubblicato il seguente post:

La Carriero ha poi pubblicato alcuni passaggi di “Sparirò”, brano musicale nostalgico e struggente di Luca Dirisio. A distanza di qualche ora è arrivata la reazione di Punzo, che ha postato una Story Instagram molto simile a quella di Manuela:

Temptation Island: forte crisi tra Manuela e Luciano a un anno dalla nascita della love story

La crisi sentimentale dovrebbe essersi manifestata di recente in quanto, sul finire di aprile, la Carriero, chiacchierando con i suoi follower, spiegava che con Punzo tutta stava andando per il meglio. Evidentemente si è rotto qualcosa nei giorni scorsi.

Luciano e la Carriero si sono innamorati nel corso dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lei era sbarcata nel programma di Canale Cinque con il suo fidanzato storico, Stefano Sirena. Rimase però stregata da Luciano, che, nei panni del tentatore, riuscì a farla capitolare. Uscirono così dalla trasmissione assieme, decidendo di continuare a frequentarsi in privato. Ne è nata una relazione importante che però ora pare essere finita su un binario morto.