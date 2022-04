Temptation Island: come stanno oggi Manuela e Luciano

Non tutte le storie nate a Temptation Island durano da Natale a Santo Stefano. A testimoniarlo il legame tra Manuela Carriero e Luciano Punzo, che resiste perfettamente al tempo. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi Manuela era entrata fidanzata con Stefano ma poi ha avuto un colpo di fulmine per Luciano. Un’intesa che ha portato i due a frequentarsi fuori dal villaggio e a intraprendere un percorso di vita insieme.

Oggi – a quasi un anno dal primo incontro – la coppia è più unita che mai. Nel corso di un ask su Instagram Manuela di Temptation Island ha rivelato che la love story con Punzo procede a meraviglia. Quando un utente le ha chiesto se ama davvero Luciano la Carriero ha così risposto:

“Domanda banale. Due persone che non si amano non stanno insieme. Stiamo insieme perché lo vogliamo e perché c’è amore”

Dopo la partecipazione a Temptation Island Manuela e Luciano sono andati addirittura a vivere insieme e la Carriero ha conosciuto Eva, la figlia che Punzo ha avuto quattro anni fa da una precedente relazione. Per amore la ragazza, che lavora come impiegata, ha lasciato la città natale Brindisi e si è trasferita a Napoli, dove vive il modello.

L’ex fidanzato di Manuela è invece single

Se tra Manuela e Luciano va avanti nel migliore dei modi lo stesso non si può dire per Stefano Sirena, ex fidanzato della Carriero. Pure lui era uscito da Temptation Island con un’altra donna, la tentatrice Federica Cleo.

I due sembravano molto uniti e si erano addirittura regalati un tatuaggio di coppia – una palma, simbolo del programma, con una frase che iniziava sul corpo di Federica e terminava su quello di Stefano – ma qualche mese fa è arrivata la rottura definitiva.

Lo scorso marzo, sempre via Instagram, Stefano Sirena ha annunciato di essere single. Il giocatore di basket non ha fornito ulteriori dettagli ma ha ammesso di stare bene anche se, come tutte le cose, ci sono i pro e i contro. Il giovane ha inoltre ribadito che per il momento non è alla ricerca di un nuovo amore.