I due ex volti del reality delle tentazioni confermato che stanno vivendo un periodo no: le cause dell’allontanamento

Dopo circa un anno di relazione, Luciano Punzo e Manuela Carriero sono in crisi. La coppia, sbocciata nella scorsa edizione di Temptation Island, ha confermato le indiscrezioni degli scorsi giorni. Di recente Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram, ha dichiarato che i due ex volti del reality delle tentazioni erano incappati in un momento no. Ora sono i diretti interessati a a confidarsi sulla vicenda, raccontando di essersi allontanati. Resta da capire se la pausa si trasformerà in un addio definitivo oppure se ci sarà spazio per ricucire lo strappo sentimentale. Sempre nelle scorse ore è arrivata anche la velenosa reazione alla notizia da parte di Stefano Sirena, ex di Manuela. Il cestista si era presentato a Temptation proprio con la Carriero che, però, alla fine del “viaggio nei sentimenti”, lo lasciò per provare l’avventura d’amore con il tentatore Punzo.

“In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade”. Così Punzo in una serie di Stories Instagram. Il giovane è quindi passato a spiegare che la vicenda lo sta facendo penare non poco: “Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei”.

Il tentatore ha aggiunto di essersi recato a Brindisi, città d’origine della fidanzata, per tentare di sistemare le cose ma invano. Inoltre ha raccontato che la crisi non è stata dettata da tradimenti bensì da situazioni ancor più “serie”:

“Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio”.

Poco prima che Luciano Punzo intervenisse via social per confermare il periodo buio vissuto dalla relazione, anche Manuela Carriero aveva rotto il silenzio su Instagram, utilizzando parole simili a quelle del compagno. Infatti pure lei aveva fatto riferimento a questioni “serie e delicate”, per spiegare i motivi dell’allontanamento

“Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri messaggi dove mi chiedete cosa succede. È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”.

Temptation Island, la reazione di Stefano Sirena alla crisi di Luciano e Manuela

Sempre nelle scorse ore, anche Stefano Sirena si è pronunciato sulla vicenda sentimentale relativa all’ex fidanzata e a Punzo. Il cestista ha rifilato una stoccata velenosissima ai due. Seppur non ha fatto nomi, è difficile credere che la Story caustica che ha fatto campeggiare su Instagram lungo la giornata di ieri non sia riferibile proprio alla crisi confermata tra la Carriero e Luciano. “Dopo quasi un anno ancora non smettono”, le parole di Sirena, a cui ha fatto seguire una stoccata molto affilata: “I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo”.