Temptation Island, Jenny rimuove il filler: “Ecco perché l’ho fatto”

Jenny Guardiano è stata una delle grandi protagoniste femminili di quest’ultima edizione di Temptation Island. La sua storia con il fidanzato Tony Renda ha fatto parecchio discutere ma a far parlare sono state anche le sue labbra, alle quali aveva fatto qualche ritocchino. Qualche giorno fa la ragazza ha deciso di rimuovere il filler, mostrando il risultato sui social e lasciando di stucco i suoi follower. Nelle ultime ore ha spiegato le motivazioni dietro questa sua scelta. Scopriamo insieme quali sono.

Jenny Guardiano durante la sua permanenza a Temptation Island ha fatto parlare molto di sé anche a causa delle sue labbra. Così come avvenuto anche per la single Maika, la ragazza è stata difatti accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Guardiano ha nello specifico rifatto le labbra ed il seno, come ammesso da lei stessa. Una tiktoker, Claudia Mariani, ha anche pubblicato un video sul social dove mostrava le foto della catanese prima e dopo il filler. Probabilmente proprio in seguito alle numerose critiche ricevute Jenny ha deciso di sgonfiare le labbra, mostrando il risultato ai suoi follower pubblicando una storia su Instagram. La sua decisione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Qualche ora fa la protagonista di Temptation Island ha voluto spiegare il motivo dietro la sua decisione di rimuovere il filler alle labbra. Nello specifico ha ammesso di essersi resa conto di aver esagerato un po’ con i ritocchini e di essersi accorta che fossero un po’ asimmetriche. Ad averla aiutata a notarlo sono stati anche i commenti ricevuti a riguardo, come dichiarato dalla stessa Jenny. Quest’ultima ha poi aggiunto di stare imparando ad accettarsi più naturale e che in futuro non rifarebbe più le labbra così grandi.

Di seguito le sue parole in merito, come riportato anche da Biccy:

Le ho sgonfiate perché erano un sacco asimmetriche e magari negli anni non mi sono resa conto di aver esagerato un po’. Purtroppo è così, ci sta. L’importante è rendersene conto, anche grazie a voi. Rivedermi in tv con quelle labbra, che quando piangevo si vedevano di più… Prendiamo coraggio nell’accettarsi al naturale. Se un giorno dovessi rifarle non le rifarei più così grandi, ormai sto cercando di abituarmi più naturale e semplice.

Jenny risponde in merito a Lino

Jenny ha poi voluto rispondere anche a chi l’ha criticata in seguito alla sua decisione di tornare insieme al suo fidanzato Tony. I due hanno difatti deciso di abbandonare il programma da fidanzati dopo l’ultimo falò. Il ragazzo le ha promesso di concederle una maggiore libertà e che sarebbe cambiato. Guardiano ha affermato che Renda sta mantenendo le sue promesse e che adesso lei sta frequentando di più le serate dove lui si esibisce come dj. Ha aggiunto di avergli voluto dare una possibilità in quanto la loro storia va avanti da cinque anni e lo vede realmente intenzionato a recuperare il loro rapporto.

Di seguito le sue parole come riportato da Biccy: