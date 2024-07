Temptation Island, Jenny prima e dopo i ritocchini: irriconoscibile!

Una delle coppie maggiormente discusse dell’edizione attualmente in onda su Canale 5 di Temptation Island è quella composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. Una Tiktoker ha mostrato con un video pubblicato sul suo profilo TikTok un video del prima e dopo della ragazza, sottolineando come sia cambiata in seguito ai ritocchini estetici a cui ha fatto ricorso. La protagonista del reality è davvero irriconoscibile! Scopriamo insieme com’era prima di partecipare al programma e cosa ha cambiato della sua persona.

E’ iniziato il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche la coppia composta da Jenny e Tony. Lei ha 26 anni, lui 41 e sono fidanzati da cinque anni. A contattare la produzione del programma è stata la ragazza, stanca di vedere il suo fidanzato circondato da altre donne a causa del suo lavoro come dj nei locali. Stando a quanto riferito, alcune di queste avrebbero anche ricevuto da parte di Tony le chiavi di casa. Jenny ha quindi deciso di mettere alla prova l’amore del fidanzato nei suoi confronti partecipando al reality insieme.

Jenny è sicuramente una delle protagoniste femminili più discusse di questa edizione attualmente in corso. In molti appassionati del programma hanno supposto che la ventiseienne catanese si sia sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica. Una TikToker, Claudia Mariani (@_claudiamarianii), ha anche pubblicato un video sul suo profilo TikTok dove mostra il cambiamento radicale della ragazza rispetto a qualche anno fa. Nel filmato si vedono difatti due foto di Jenny a confronto.

La prima è stata scattata un po’ di tempo fa, prima della partecipazione a Temptation Island. La ragazza è in compagnia di Tony, aveva un taglio di capelli diverso, precisamente con la frangetta, e le labbra evidentemente meno carnose. Nella seconda foto mostrata, difatti, si può notare chiaramente come Guardiano sia probabilmente ricorsa ad un filler alle labbra, adesso evidentemente più pronunciate rispetto al passato. La ventiseienne ha anche cambiato acconciatura, abbandonando la frangetta in favore della fila al centro.

Di seguito le due foto di Jenny prima e dopo: