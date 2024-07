Temptation, Jenny rimuove le protesi alle labbra: è un’altra persona!

Jenny Guardiano è stata una grande protagonista di quest’ultima edizione di Temptation Island. A far parlare tanto gli spettatori non è stata soltanto la sua relazione con il fidanzato Tony Renda. La ragazza è stata difatti spesso oggetto di critiche a causa delle sue labbra evidentemente ritoccate. Nelle ultime ore una storia pubblicata su Instagram proprio da Jenny ha sconvolto i suoi follower: le protesi sono state rimosse! Scopriamo meglio il motivo e come sta adesso dopo l’intervento di rimozione.

Gli interventi di chirurgia estetica sono stati spesso oggetto di polemiche per i fan di Temptation Island. Ad essere attaccate sul web sono state soprattutto due delle protagoniste di quest’edizione, Jenny Guardiano e la tentatrice Maika. La prima è stata al centro di polemiche a causa delle sue labbra. Oggi, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Guardiano ha rivelato di aver rimosso le protesi mostrando il risultato ai suoi follower. La bocca è ancora un po’ gonfia e livida dopo l’intervento, tuttavia dovrebbe tornare come un tempo dopo il processo di guarigione.

Possibile che Jenny abbia deciso di rimuovere le protesi proprio in seguito alle numerose critiche ricevute a riguardo. La sua decisione ha difatti ricevuto moltissimi consensi e sono stati numerosi gli utenti sul web che hanno manifestato il loro supporto per la scelta presa.

Di seguito uno screen dalla storia pubblicata da Jenny dove mostra le labbra dopo aver rimosso le protesi:

Guardiano, nel video condiviso, ha esordito dicendo che la sua decisione avrebbe probabilmente sconvolto qualcuno. Nessuno si aspettava, difatti, che potesse prendere una decisione del genere.

Queste le sue parole:

Buongiorno a tutti. In questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi. Ho tolto le labbra. Ecco qui, questa è la situazione. Ci sono ancora dei lividi, sono gonfie però eccoci qua.

Jenny e Maika accusate di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica

Nei giorni scorsi una tiktoker, precisamente Claudia Mariani (profilo @_claudiamarianii) ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui mostrava il prima ed il dopo di Jenny. Nello specifico la tiktoker ha messo a confronto due immagini della protagonista di Temptation Island prima e dopo il ritocchino alle labbra.

Jenny non è stata l’unica ad essere stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Anche la tentatrice Maika è stata difatti criticata per lo stesso motivo. La ragazza ha risposto ai commenti negativi con un video ironico postato sul suo profilo TikTok in cui riprendeva un monologo della comica Valentina Persia proprio in merito all’argomento.